Translado do corpo de Juan Izquierdo será feito por avião da Força Aérea Uruguaia

A aeronave deve decolar com destino a São Paulo por volta das 6h desta quarta-feira, 28, e retornar ao país de origem ao final do dia. A confirmação com relação aos horários do translado ainda depende de questões documentais que já estão em andamento no Brasil após a morte.

Segundo informações do jornal uruguaio El País, a liberação da aeronave militar Aviocar C212 aconteceu após negociações entre os dirigentes do Nacional, Alejandro Balbi e Sebastián Eguren, com o chefe do Ministério da Defesa Nacional, Armando Castaingdebat. A aeronave irá transportar somente o corpo do jogador.