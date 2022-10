Transmissão de Athletico-PR x Palmeiras no Casimiro fica fora do ar após canal ser banido na Twitch

O jogo entre Athletico-PR e Palmeiras não teve transmissão dos canais tradicionais. Como o time paranaense não tem acordo com o Grupo Globo, o duelo foi exibido pela Furacão Live e pelo canal do Casimiro Miguel na Twitch.

Porém, aos 30 minutos do primeiro tempo aproximadamente, o Canal do Casimito foi banido da rede e teve problemas para a sequência da transmissão.

Leia também Messi, Neymar e Mbappé dão show, PSG goleia a avança na Champions League

Casimiro Miguel explicou que o problema não foi de responsabilidade de seu canal. A transmissão possivelmente foi alvo de denúncias por estar exibindo um conteúdo pelo qual não tinha direito, mesmo o canal tendo essa licença.

Casimiro tem milhões de seguidores nas redes sociais. Foto: Twitter/ @Casimiro

O problema foi solucionado para o início do segundo tempo. A transmissão ficou cerca de 25 minutos fora do ar. “Estamos de volta, galera. Infelizmente o canal foi tirado do ar por um problema que não nos envolve, mas já corrigimos. Acabou de começar a segunda etapa”, escreveu Casimiro.

Allan, o Estagiário, que integra a equipe de Casimiro, também usou as redes sociais para explicar o ocorrido. “Rapaziada que tá acompanhando o Athletico x Palmeiras com a gente no Cazé, a produção tá resolvendo o problema da queda do canal. Como é sabido, ele tem os direitos de transmissão. Não faz sentido o que aconteceu”, publicou.