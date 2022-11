Treino da Argentina para a Copa tem Messi, 15 mil torcedores e tentativas de invasão

Publicidade

Apontada como uma das candidatas ao título da Copa do Mundo do Catar, a Argentina deu mostras que será uma das celebridades do torneio. Nesta segunda-feira, a seleção realizou um treino aberto, que recebeu um pouco mais de 15 mil torcedores, no estádio Al Nahyan, em Abu Dabi. A atividade, que contou com Lionel Messi, teve duas tentativas de invasão.

Dois torcedores entraram no gramado e tentaram se aproximar dos jogadores, mas acabaram sendo impedidos pelos policiais e foram retirados do estádio. Após as duas tentativas de invasão, a segurança foi reforçada e a atividade continuou sem maiores problemas.

Além de Messi, mais 13 jogadores participaram do primeiro treino preparatório da Argentina para a Copa do Mundo. Joaquin Correa, Lautaro Martínez, Nicolás González e Paulo Dybala chegaram com a atividade rolando e só participaram de exercícios físicos leves.

Messi em ação durante treinamento da Argentina, em Abu Dabi, visando a Copa do Mundo. Foto: Karim Sahib/ AFP

Os demais convocados se juntarão à delegação nesta terça-feira para uma nova atividade. Na quarta-feira, o técnico Lionel Scaloni já terá força máxima para o amistoso preparatório contra a seleção dos Emirados Árabes, marcado para as 12h30 (horário de Brasília).

A Argentina está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Arábia Saudita, México e Polônia. A estreia será contra a Arábia Saudita, dia 22 (terça-feira), às 7h, no estádio Lusail.