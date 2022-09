Três jogadores do Botafogo de Ribeirão Preto são investigados por estupro no Rio

O Botafogo de Ribeirão Preto conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no fim de semana ao vencer o Volta Redonda, por 2 a 1, no Rio. Mas o clima não é só de festa no clube paulista. Isso porque os atacantes Dudu Hatamoto, João Diogo e Lucas Delgado estão sendo investigados pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suspeita de estupro a uma garota de programa na noite de domingo.

Depois da partida disputada no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o trio teria deixado a concentração do clube paulista e se deslocado para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, onde teria acontecido o suposto estupro.

Leia também Mirassol vai à final da Série C e Botafogo também garante o acesso para a Série B

Atletas do Botafogo de Ribeirão Preto vibram com acesso à Série B

Os jogadores estão incomunicáveis, enquanto a direção do Botafogo informou que só vai se manifestar quando o caso for formalizado. “O Botafogo informa que não foi notificado oficialmente sobre o fato. Desde já, o clube afirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres.”

Na rodada final do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, foram confirmados os quatro clubes que subiram para jogar a Série B em 2023. Pelo Grupo B, foram dois paulistas: Mirassol e Botafogo.

No Grupo C subiram ABC e Vitória. Líder de cada grupo, Mirassol e ABC vão decidir o título da temporada. O primeiro jogo será realizado em Natal (RN) no próximo sábado. O jogo de volta vai acontecer em 8 de outubro, em Mirassol.

CLUBE SE MANIFESTA

Continua após a publicidade

O Botafogo de Ribeirão Preto detalhou que os jogadores deixaram a concentração da equipe sem autorização à 1h de segunda-feira. O clube anunciou que rescindiu o contrato de Lucas Delgado, enquanto Eduardo Hatamoto e João Diogo foram punidos por infração disciplinar. Leia a nota na íntegra:

O Botafogo informa que tomou ciência da denúncia contra os atletas Lucas Delgado, João Diogo e Eduardo Hatamoto, que são acusados de agressões físicas e verbais a uma mulher no Rio de Janeiro na madrugada do dia 26/09.

Os três jogadores deixaram a concentração por volta da 1h de segunda-feira, logo após a delegação chegar ao Rio de Janeiro. A saída dos atletas, no entanto, não estava liberada, já que o voo de retorno para Ribeirão Preto estava agendado para o início da manhã.

Nesta tarde, após conversa entre as partes, o atacante Lucas Delgado já teve o seu contrato rescindido. Eduardo Hatamoto e João Diogo também foram punidos por infração disciplinar. O Botafogo também informa que aguardará a conclusão das investigações para decidir quais outras atitudes serão tomadas sobre os dois atletas.

O Botafogo reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades.