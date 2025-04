Tribunal da Espanha pede prisão de 4 anos a Carlo Ancelotti por fraude fiscal

O Ministério Público espanhol reforçou, em julgamento nesta quinta-feira, o pedido de 4 anos e 9 meses de prisão para Carlo Ancelotti, acusado de fraude fiscal. O técnico do Real Madrid teria deixado de pagar um milhão de euros (mais de R$ 6 milhões) em impostos referentes a direitos de imagem recebidos em 2014 e 2015, quando era recém-chegado ao time madrilenho.

Leia também Ancelotti vai a julgamento e presta depoimento sobre sonegação de impostos na Espanha

Os promotores dizem que o treinador italiano fez uso de empresas de fachada para mascarar seus ganhos e fugir da cobrança dos impostos. De acordo com a promotoria, Ancelotti teria usado empresas sem atividade econômica real nas Ilhas Virgens, um paraíso fiscal, com esse fim.

Ancelotti é acusado de não pagar um milhão de euros em impostos Foto: Manu Fernandez/AP

PUBLICIDADE O acusado, no entanto, nega. Segundo sua defesa, Ancelotti nunca teve a intenção de fraudar impostos. O técnico declarou a própria inocência em depoimento na quarta-feira. “Nunca percebi que algo não estava certo e não recebi nenhuma notificação de que estava sob investigação por promotores fiscais”, disse o italiano.

Publicidade

Afirmou ainda que foi o próprio Real Madrid que sugeriu que parte de seu salário fosse pago por seus direitos de imagem e, por isso, acreditou que era normal. De acordo com ele, os jogadores e o último técnico fizeram a mesma coisa.

Técnico desde 1995, Carlo Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real Madrid. Na primeira oportunidade, em 2013, assinou um contrato de três anos com o clube e venceu um Mundial, uma Copa do Rei, uma Champions League e uma Supercopa da UEFA. As acusações referem-se a esse período da carreira do italiano.

Demitido em 2015, o treinador retornou apenas em 2021 para a Espanha. Na passagem atual, já conquistou mais duas Champions League, duas Supercopa da UEFA, dois Mundiais, uma Copa do Rei, duas Supercopas da Espanha e dois Campeonatos Espanhóis.