Tricampeão inglês, Manchester City bate Chelsea e ergue a taça em casa com festa da torcida

Entrar em campo com o título matematicamente confirmado não impediu que o Manchester City superasse o Chelsea neste domingo, 21, no Etihad Stadium, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. O placar favorável de 1 a 0 serviu para coroar o elenco tricampeão e sua torcida, que se despediu dos jogos em seu estádio nesta temporada com uma linda festa, com direito a invasão do gramado após o apito final.

O City chega a 88 pontos e teve o título confirmado no último sábado com a derrota do vice-líder Arsenal para o Nottingham Forest. Este é o nono título inglês de toda a história do clube, o sétimo na era Premier League e o quinto nas últimas seis temporadas, todos estes sob comando de Pep Guardiola. Assim, ele se iguala ao Everton como quarto maior campeão nacional, atrás apenas de Manchester United, Liverpool e Arsenal.

Torcida do Manchester City invadiu o campo para comemorar o título inglês, o terceiro consecutivo. Foto: Oli Scarff/AFP

Este foi o 12º título de Guardiola como treinador do time. Considerando outros trabalhos, o espanhol possui o incrível feito de ter vencido a liga nacional em 11 das 14 temporadas que disputou como treinador, levando em consideração também os trabalhos na Alemanha, pelo Bayern de Munique, e na Espanha, pelo Barcelona.

O City é o quinto clube na história do futebol inglês a conquistar três títulos consecutivos da primeira divisão, depois de Huddersfield Town (1924-1926), Arsenal (1933-1935), Liverpool (1982-1984) e Manchester United (1999- 2001 e 2007-2009). Nunca na história um time venceu o torneio quatro vezes seguidas.

O ataque do clube de Manchester anotou 93 gols e sofreu 31 até aqui na competição. No momento, é o dono do melhor ataque e da melhor defesa. Também foi nesta temporada que Erling Haaland marcou o maior número de gols em uma única temporada da Premier League com 36.

Comemoração da torcida do City no gramado, em um dia de festa no Etihad Stadium pelo título inglês. Foto: Oli Scarff/AFP

O Manchester City ainda pode conquistar mais dois títulos nesta temporada. Além de um possível troféu inédito da Liga dos Campeões, o City disputa a final da Copa da Inglaterra contra o arquirrival Manchester United dia 3 de junho. A final do torneio continental será contra a Internazionale, uma semana depois. Ao todo, restam quatro jogos para o fim da temporada, dois pelo Campeonato Inglês, contra Brighton e Brentford, ambos fora de casa.

Guardiola aproveitou a confirmação antecipada do título para colocar diversos jogadores jovens e reservas como titulares na partida. O City começou dominante e não demorou muito para que abrisse o placar. O Chelsea errou na saída de bola, o jovem Palmer fez a ligação com Julian Alvarez, que dominou e bateu firme sem chances para o goleiro Kepa.

Julian Alvarez marcou o único gol da vitória do Manchester City sobre o Chelsea. Foto: Oli Scarff/AFP

Em determinado momento, a equipe de Frank Lampard também resolveu ir para o jogo. Mais ofensivo, o Chelsea chegou muito próximo de empatar em um cabeceio do jovem Gallagher, que pegou na trave esquerda do gol adversário. Lewis Hall e Sterling quase empataram a partida após o intervalo, mas não venceram a defesa do City.

Enquanto o Chelsea tentava marcar um carimbo na festa do torcedor no Etihad Stadium, as arquibancadas sacudiam enquanto o tempo passava. Nos acréscimos ainda teve emoção com finalizações do time londrino, mas o placar de 1 a 0 persistiu até o apito final.

BRIGHTON PERTO DA LIGA EUROPA

Outros dois jogos completaram a 37ª rodada do Campeonato Inglês na manhã deste domingo. Em Londres, o West Ham derrotou o Leeds de virada por 3 a 1 com mais uma boa atuação de Lucas Paquetá e complicou a vida do adversário na luta contra o rebaixamento. Muito participativo, o brasileiro fez grande jogada individual na linha de fundo, se livrando de cinco adversários para servir Lanzini livre no terceiro gol, que confirmou a vitória já nos acréscimos.

O West Ham está em 14º, com 40 pontos. Já o Leeds vive situação desesperadora pela segunda temporada seguida. A um jogo do fim do campeonato, o time está em 18º, na zona de rebaixamento, com 31 pontos, a dois do Everton, primeiro fora do Z-3.

Também pelo placar de 3 a 1, o Brighton venceu o lanterna e já rebaixado Southampton (24 pontos) e se aproximou de uma vaga na Liga Europa. Os Saints chegaram a empatar por 2 a 2, mas tiveram o gol anulado e sofreram o terceiro nos acréscimos. O Brighton está em sexto, com 61 pontos e ainda tem dois jogos para fazer. O time precisa de apenas um ponto para confirmar matematicamente a ida ao continental da próxima temporada. O triunfo deste domingo também tira as chances do Tottenham de se classificar para a competição.