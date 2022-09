TSE, CBF e clubes lançam campanha pela ‘paz nas eleições’ em Corinthians x Fluminense

Há um enorme temor nas próximas eleições por causa da rivalidade que se tornou a polarização em que o País se encontra. Como o futebol costuma unir torcedores, apesar da rivalidade entre os times, o Tribunal Superior Eleitoral fez parceria com a CBF e os clubes da elite nacional para tentar pregar pela “paz nas eleições.” A campanha começou nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, para marcar o Dia Internacional da Democracia.

Clubes costumam dizer que são rivais, mas não inimigos. Uma grande prova veio nesta quinta-feira com o Internacional parabenizando o Grêmio por seu aniversário em Porto Alegre. E o TSE aposta nos clubes de futebol para evitar que eleitores percam amizade por lado diferente na hora de ir às urnas. Quer uma festa da democracia limpa e sem violência.

Corinthians e Fluminense participaram de campanha do TSE. Foto: Alex Silva/ Estadão

O início da partida entre Corinthians e Fluminense foi marcado pela presença de uma urna eletrônica inflável gigante no estádio em Itaquera. A ideia do TSE tem como meta mostrar apoio ao sistema eletrônico de votação fazendo com que as equipes que representam o futebol brasileiro “joguem no mesmo lado”, por eleições pacíficas, limpas e que espelhem fielmente a vontade do povo. Um pedido de fair play dentro e fora de campo, sobretudo na ida às urnas.

A inédita campanha prevê ações diferenciadas com uso da hashtag nos uniformes das equipes; troca de flâmulas com bandeiras personalizadas entre os capitães dos clubes no início dos jogos e uma enorme troca de mensagens no Twitter pela paz nas Eleições 2022 no dia 30 de setembro, data que antecede o 1º turno, liderada pelos times de futebol. As ações ainda preveem o uso de bandeira gigante nos estádios, repassada de torcida a torcida, com mensagens e hashtag da campanha.

Além de Corinthians x Fluminense, outros jogos do Brasileirão também farão parte da ação. A começar por domingo, no clássico carioca entre Flamengo e Fluminense no Maracanã. No tour da paz pelos estádios, ainda receberão a ação os jogos: Atlético-MG x Palmeiras (28/9) e Internacional x Santos (1/10) antes do primeiro turno, além de Athletico-PR x Fortaleza (5/10), São Paulo x Botafogo (9/10) e Goiás x Corinthians (16/10) já visando o segundo turno.