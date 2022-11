Tudo ou nada: confira as contas da Bélgica para se classificar na Copa do Mundo

Publicidade

A seleção belga se complicou na Copa do Mundo ao ser derrotada por 2 a 0 pelo Marrocos neste domingo, 27. Antes cotada como uma das favoritas por contar com craques como o goleiro Courtois e o meia De Bruyne, a seleção europeia se encontra em terceiro lugar no grupo e pode cair ainda na primeira fase.

No momento, a liderança da chave é ocupada pela Croácia, que tem quatro pontos e saldo de gols de +3. Em segundo, aparece o Marrocos, com quatro pontos ganhos e saldo +2. A Bélgica tem três pontos e saldo -1. Já eliminado, o Canadá é o lanterna do grupo e não pontuou. Na última rodada, a Bélgica enfrenta a Croácia e Marrocos joga contra o Canadá.

Assim, na rodada derradeira, a Bélgica precisa vencer para garantir a classificação sem depender de outros resultados - mas a tarefa não deve ser fácil, já que a atual vice-campeã do mundo Croácia também tem bons nomes e demonstrou um bom futebol contra o Canadá. Caso vença, a Bélgica garante vaga nas oitavas. Por outro lado, uma derrota elimina a Bélgica automaticamente.

Se empatarem, os belgas passam a depender do resultado do outro jogo do grupo. Seria necessário que o Canadá também vencesse e, além disso, tirasse a diferença no saldo de gols que existe em favor do Marrocos - ou seja, que vencesse por mais de três gols de diferença. Caso o cenário seja esse, mas o Canadá vença por exatos três gols de diferença, o Marrocos ainda se classifica, já que o saldo de gols ficaria igual e a seleção africana triunfou no confronto direto contra a Bélgica, que também é critério de desempate.

Atual vice-campeã do mundo, a Croácia será a adversária da Bélgica na última rodada da fase de grupos Foto: EFE/EPA/Ali Haider

Para os marroquinos, um empate na última rodada garante a vaga, ja que ficariam à frente de qualquer um que seja derrotado na outra partida e à frente dos belgas em caso de empate. Para os croatas, igualmente um empate garante a vaga. As duas seleções, no entanto, devem buscar a vitória em suas partidas para tentar o primeiro lugar do grupo. O Canadá, por sua vez, não tem mais chances de classificação, mas deve seguir em busca de sua primeira vitória em Copas do Mundo para fazer história.