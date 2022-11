A Tunísia surpreendeu e desmbancou a França na última rodada do Grupo D da Copa do Mundo do Catar. Wahbi Khazri foi às redes no segundo tempo e garantiu o triunfo da seleção africana sobre a atual campeã do Mundo, que já classificada, mandou a equipe reserva para campo. Apesar da derrota, a França passou na primeira posição do grupo, seguida da Austrália, que venceu a Dinamarca por 1 a 0.

