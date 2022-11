Tunísia divulga lista de convocados para Copa do Mundo com promessa que atua no futebol inglês

Publicidade

A Tunísia divulgou nesta segunda-feira, 14, sua lista de 26 jogadores que atuarão na Copa do Mundo de 2022 no Catar. O técnico Jalel Kadri contará com 8 jogadores que atuam na liga nacional tunisiana e 18 que atuam em outros campeonatos, como o Francês, o Inglês e a própria liga do Catar.

O principal destaque da convocação é o do jovem meio-campista Hannibal Mejbri. Com apenas 19 anos, o jogador do Manchester United vem atuando sob empréstimo no Birmingham, da segunda divisão inglesa, e é uma grande promessa do futebol tunisiano. Nascido na França, Mejbri chegou a atuar pela seleção de base francesa, mas optou por defender a Tunísia.

Hannibal Mejbri atuando em um amistoso entre Tunísia em Brasil em Paris. Foto: Christophe Ena/AP

Outros dois nomes que chamam a atenção na lista são os dos atacantes Youssef Msakni, do Al-Arabi, e do Wahbi Khazri, do Montpellier. A Tunísia também se junta a Suíça e ao Irã na seleta lista de equipes que levarão quatro goleiros para a Copa do Mundo.

A seleção tunisiana, que jamais passou da fase de grupos, vai para a sua sexta participação no torneio. A estreia da equipe será contra a Dinamarca no dia 22, às 10 (horário de Brasília). Os dois estão no Grupo D, que conta também com França e Austrália.

Confira a lista de convocados da Tunísia para a Copa do Mundo

Goleiros: Aymen Dahmen (CS Sfaxien), Mouez Hassen (Club Africain), Aymen Balbouli (Etoile du Sahel) e Bechir Ben Said (US Monastir).

Defensores: Mohamed Drager (Luzern), Wajdi Kechrida (Atromitos), Bilel Ifa (Kuwait SC), Montassar Talbi (Lorient), Dylan Bronn (Salernitana), Yassine Meriah (Esperance de Tunis), Nader Ghandri (Club Africain), Ali Maaloul (Al Ahly) e Ali Abdi (Caen).

Meio-campistas: Ellyes Skhiri (Colônia), Aissa Laidouni (Ferencvaros), Ferjani Sassi (Al Duhail), Ghailene Chaalali (Esperance de Tunis), Mohamed Ali Ben Romdhane (Esperance de Tunis) e Hannibal Mejbri (Birmingham City).

Atacantes: Seifeddine Jaziri (Zamalek), Naim Sliti (Al-Ettifaq), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC), Anis Ben Slimane (Brondby), Issam Jebali (Odense), Wahbi Khazri (Montpellier) e Youssef Msakni (Al Arabi).