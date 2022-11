Tunísia embala no barulho da torcida para encarar a Austrália de olho nas oitavas

Publicidade

Uma das quatro seleções árabes na primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, a Tunísia teve indiscutivelmente o grupo de torcedores mais barulhento na primeira rodada de jogos, quando enfrentou a Dinamarca e empatou sem gols pelo Grupo D. E é esperado que os tunisianos recebam grande apoio, neste sábado, quando terão pela frente a Austrália como segundo rival.

Aos gritos de “TUN-is, TUN-is, TUN-is”, os tunisianos terão a companhia de torcedores palestinos, egípcios e argelinos, como já ocorreu na partida de estreia. O ônibus da seleção da Tunísia foi cercado por torcedores vestidos de vermelho na chegada ao Catar na última semana.

Torcedores da Tunísia se mostraram os mais empolgados neste começo de Copa do Mundo. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

“Sabemos o valor de nossos torcedores em Doha, e os tunisianos em diáspora”, disse o técnico Jalel Kadri. “Isso nos dá um forte impulso moral”, afirmou o treinador da equipe, que comanda a equipe na disputa por uma vaga nas oitavas de final também com a França, líder da chave com três pontos.

Tunísia e Austrália terão expectativas maiores na segunda rodada, depois que os australianos foram derrotados por 4 a 1 pela atual campeã, França. A Tunísia busca passar da fase de grupos pela primeira vez em sua sexta participação em Copas do Mundo, enquanto a Austrália só chegou às oitavas de final em 2006, nas cinco viagens anteriores ao maior evento do futebol.

“Há um pouco mais de pressão. Isso é como uma final para a Austrália”, disse o zagueiro da Tunísia, Mohamed Drager. “Precisamos estar prontos como na terça-feira. Com o mesmo espírito e a mesma concentração poderemos atingir nosso objetivo.”

O espírito da Tunísia é personificado pela garra do meia Aissa Laidouni, eleito o melhor jogador da partida contra a Dinamarca. “É importante entrar no jogo com muita vontade”, disse o atleta. “Esta é a Copa do Mundo, não é uma competição pequena. Também é importante para mostrar (aos fãs) que estamos muito determinados.”