Tunísia x Austrália: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

A Copa do Mundo do Catar segue com mais jogos pela segunda rodada neste sábado (26). Abrindo o dia de partidas, Tunísia e Austrália se enfrentam, às 7h (pelo horário de Brasília) no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Abrindo o sábado de jogos do mundial, a Austrália busca somar os primeiros pontos no Catar. Depois de ser goleada pela França, a equipe encara a Tunísia. Para o duelo pela segunda rodada, o técnico Graham Arnold acredita no time fazendo o “jogo da vida” e aposta no trio formado por Leckie, Goodwin e Duke para vencer.

Diferente da Austrália, a Tunísia abriu a participação na Copa do Mundo empatando em 0 a 0 com a Dinamarca. Com isso, uma vitória contra a Austrália pode ser determinante para que a equipe consiga sua vaga nas oitavas de final.

Para isso, o treinador aposta na manutenção da equipe da estreia e conta com Msakni e Jabali para furar a defesa adversária e sair com a vitória na Copa do Mundo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Tunísia e Austrália acontece nesta sexta-feira, às 7h (horário de Brasília), no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

TUNÍSIA X AUSTRÁLIA

TUNÍSIA - Dahmen; Talbi, Brohn e Meriah; Dräger, Shkri, Laïdouni e Abdi; Slimane, Jebali e Msakni. Técnico: Jaled Kadri.

AUSTRÁLIA - Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar e Behich; Mooy, McGree e Irvine (Ajdin Hrustic); Leckie, Goodwin e Duke. Técnico: Graham Arnold.

QUEM APITA?

Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha)

Assistente 1: Rafael Foltyn (Alemanha)

Assistente 2: Jan Seidel (Alemanha)

Quarto árbitro: Saíd Martínez (Honduras)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, a Tunísia empatou com a Dinamarca, em 0 a 0.

Já a Austrália teve pela frente a França, mesma adversária na estreia de 2018, e foi goleada por 4 a 1.