Tunísia x França: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta quarta-feira (30), os grupos da Copa do Mundo do Catar vão definir os classificados para as oitavas de final. Às 12h, Tunísia e França se enfrentam no Education Stadium. O jogo terá transmissão da ao vivo na TV Globo (TV Aberta), Sportv (TV fechada) O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

A Tunísia vem para a última rodada precisando fazer o que ainda não conseguiu no Catar. Uma das únicas três equipes que ainda não marcou na Copa do Mundo, a seleção tunisiana precisa da vitória para ter chances de avançar para as oitavas de final.

Já a França chega para a partida já garantida no mata-mata da Copa do Mundo. Com 100% de aproveitamento, a seleção precisa de um empate para se garantir na primeira colocação da chave.

Arte Estadão

Por conta disso, os franceses devem ir para a partida com uma equipe quase toda reserva. Mesmo assim, Mbappé e Griezmann podem estar no time titular mais uma vez.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Tunísia e França acontecerá nesta quarta-feira às 12h (pelo horário de Brasília), no Education Stadium.

ONDE ASSISTIR

TUNÍSIA X FRANÇA

TUNÍSIA - Pickford; Dahmen; Talbi, Meriah e Bronn; Abdi, Skhri, Laidouni e Drager; Sliti, Msakni e Jabeli. Técnico Jalel Kadri

FRANÇA - Mandanda, Pavard, Varane, Konaté e Camavinga; Tchouaméni, Fofana e Griezmann; Coman, Mbappé e Thuram. Técnico: Didier Deschamps

QUEM APITA?

Árbitro: Matt Conger (Nova Zelândia)

Assistente 1: Mark Rule (Nova Zelândia)

Assistente 2: Tevita Makasini (Tonga)

Quarto árbitro:Salima Mukansanga (Ruanda)

VAR: Abdulla Al-Marri (Catar)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Tunísia empatou sem gols com a Dinamarca e foi derrotada para a Austrália, por 1 a 0.

Continua após a publicidade

Já a França mostrou sua força. Na primeira rodada, a equipe goleou a Austrália, por 4 a 1, e depois venceu a Dinamarca, por 2 a 1.