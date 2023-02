Turma do futebol mantém silêncio sobre Daniel Alves e perde a chance de ensinar que ‘não é não’

Por que o pessoal do futebol se mantém em silêncio sobre o caso de agressão sexual de Daniel Alves? Há alguns entendimentos para isso e um deles é porque o caso ainda não está definido. O jogador continua preso e as investigações estão em andamento. Antes do julgamento, ao menos em primeira instância, ninguém quer falar nada. Dá para entender que a turma do futebol, jogadores, treinadores, dirigentes de clubes, entidades esportivas, esteja esperando para se manifestar. Há a acusação, mas o acusado jura que o ato foi consensual, ou seja, não foi forçado.

Daniel Alves em jogo pela seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Tenho dúvidas de que as manifestações ocorram mesmo após qualquer julgamento na Espanha. E não me refiro nem ao fato de Daniel ser condenado. A turma do futebol é fiel a ela mesma e há um acordo não oficial de se evitar tocar em vespeiros da categoria. Eles ‘brigam’ em campo o tempo todo por um lateral, mas são incapazes de opinar sobre as coisas relevantes da sociedade que envolvam o esporte que fazem. Mais do que condenar ou absolver Daniel Alves, a turma do futebol poderia se posicionar sobre estupro, racismo, fome, respeito... no nosso mundo. Mas isso não acontece.

Neymar sofreu acusação de agressão sexual por uma modelo brasileira e um hotel em Paris e foi absolvido por falta de provas. Robinho foi acusado de agressão sexual quando atuava pelo Milan, na Itália, e foi condenado. Como voltou para o Brasil, ‘cumpre’ a pena de nove anos nas praias de Santos, em liberdade, jogando futevôlei. Os três casos ocorreram num curto espaço de tempo. Todos envolvendo jogadores brasileiros, um absolvido (Neymar), um condenado (Robinho) e outro em julgamento (Daniel Alves).

As manifestações costumam vir mais das redes sociais e das torcidas de futebol, que se posicionam. A torcida do Santos, por exemplo, se recusou a aceitar o condenado Robinho de volta à Vila Belmiro. Um acordo previamente preparado para o jogador foi picotado.

A pressão, por vezes, também parte dos patrocinadores e parceiros comerciais das instituições e clubes, como ocorreu na CBF, quando o seu presidente Rogério Caboclo estava sendo acusado de abuso sexual dentro da entidade. Parceiros da CBF de longa data exigiram retratação e uma solução do caso, que culminou no afastamento do dirigente do seu posto. O silêncio da classe foi grande naquela época, a não ser pelas mulheres do futebol da seleção, que se manifestaram contra qualquer ato dessa natureza, no esporte ou na sociedade.

Essa pressão também vem de patrocinadores individuais dos próprios acusados - as empresas são cada vez mais cobradas para posicionamentos claros, éticos e limpos e são cobradas por seus consumidores a não ter suas marcas associadas com pessoas duvidosas. Daniel Alves teve seu contrato de trabalho com o Pumas rompido no dia em que foi preso.

O caso Daniel Alves, sem entrar no mérito do seu resultado na Justiça de Barcelona, condenação ou absolvição, poderia servir de pretexto para que os clubes de futebol orientassem seus jogadores, do time principal e dos amadores, principalmente, para um melhor entendimento do assunto, de que “não é não’ e fim de papo, da necessidade do respeito às pessoas, do não abuso, das armadilhas que a vida coloca em nosso caminho depois da fama...

Da mesma forma, as entidades, como CBF e federações estaduais, tinham a obrigação de divulgar permanentemente ensinamentos, condutas de respeito e de comportamento no futebol se valendo de casos reais, como de Daniel Alves, ou outros de racismo, por exemplo.

O silêncio da turma do futebol, infelizmente, coloca a modalidade no fundo do poço do entendimento mais sóbrio da vida em sociedade e de suas regras, deveres e obrigações. É claro que há muitos profissionais bem esclarecidos, mas que temem por suas manifestações e casos espinhosos, de modo a manter o silêncio e só se concentrar no trabalho. Eles precisam aprender que são faróis importantes para mudanças. Há muitos caminhos para melhor o futebol brasileiro. E não podemos deixar de andar por esses caminhos.

