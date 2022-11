Atraso na transmissão dos jogos da Copa do Mundo? Veja como resolver

Publicidade

Durante jogos de futebol, a diferença entre a velocidade da transmissão de uma TV para outra fica evidente – ainda mais quando seu vizinho grita gol antes do fim do lance, tirando parte da emoção do momento. Em tempos de Copa do Mundo, esse problema é ainda maior. Mas o que acontece e como você pode evitar que isso aconteça?

A velocidade de transmissão de sinal de TV varia, especialmente, quando o televisor está conectado a um decodificador de TV paga. Mesmo entre dois aparelhos da mesma operadora há diferença de velocidade de exibição das imagens.

O sinal emitido pela emissora precisa ser tratado para aparecer na tela da televisão da sua casa, e variações de velocidade acontecem inevitavelmente.

Jogo entre Inglaterra e Irã no estádio Khalifa International, em Doha, no Catar Foto: AP Photo/Pavel Golovkin

No caso de quem assiste aos jogos da Copa do Mundo no Catar pelo aplicativo de streaming Globoplay o delay pode ser ainda maior devido à maior velocidade oferecida pelo sinal de TV tradicional da emissora.

Como resolver esse problema?

Quem quer evitar ser surpreendido por um vizinho gritando gol antes da hora pode desligar o decodificador de TV paga e ver a partida na TV aberta, com o conversor de sinal que já vem em TVs lançadas a partir de 2010.

Quem não tem uma antena na TV tem usado um truque antigo: utilizar um clipe de papel ou um arame de pão desencapado como substituto da antena.

Aos amigos que estão tentando ver na Globoplay pois não tem uma antena, vou sempre repetir um dos lifehacks mais absurdos que eu já conheci: sabe aqueles arames que vem com saco de pão? Se você desencapar, eles funcionam como antena. pic.twitter.com/JNpTREseUJ — Rod (@Roddd) November 20, 2022

No caso de quem assiste aos jogos em canais da TV paga ou via streaming, não há o que possa ser feito para acelerar a velocidade do sinal.