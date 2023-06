TV Espanhola tem acesso a mais detalhes do depoimento da mulher que acusa Daniel Alves de estupro

Mais detalhes surgiram do caso Daniel Alves. O programa de televisão espanhol “En boca de todos” exibiu de forma íntegra o depoimento da jovem de 23 anos que acusa o jogador brasileiro de estupro. Os trechos contam os momentos antes e depois da suposta agressão. Daniel Alves está detido na Espanha desde 20 de janeiro de 2023.

Em depoimento exibido no programa, a jovem relatou alguns momentos na boate Sutton, antes da agressão. Ela e as amigas negaram conhecer quem o atleta era e foram até sua mesa para beber. “Lembro que ele pegou minha mão e colocou na minha parte baixa. Ele me disse novamente para sair e eu disse que não. Comecei a ficar com muito medo e pensei: ‘e se ele colocar alguma coisa na minha bebida? E se ele fizer algo com minha amiga?’ Pensei em tudo na hora.”, declarou a jovem de 23 anos.

Depois, a mulher acabou aceitando o convite do jogador para sair por uma porta, mas afirmou não saber onde ela daria nem para onde iria. “Naquele momento eu disse: ‘Com certeza é uma porta para a rua, ou é uma zona VIP ou outra área da boate.’”, contou. Ela também relatou que quando reparou que entraram no banheiro, ela entrou em estado de choque. “Ele me colocou no chão, lembro que fiquei em estado de choque, não sabia o que fazer ali”. A jovem contou detalhes do banheiro, onde ficaram por volta de 17 minutos.

As declarações e depoimentos estão sendo colhidos pela Justiça da Espanha para esclarecer e julgar o caso. Daniel já pediu algumas vezes para responder o caso em liberdade, mas teve seus pedidos negados. Há o temor de que ele deixa o país.

Imprensa espanhola detalha caso de estupro envolvendo Daniel Alves. Foto: Albert Gea/Reuters

ENTENDA O CASO

Daniel Alves teve a prisão decretada no dia 20 de janeiro. Ele foi detido ao prestar depoimento sobre o caso de agressão sexual contra uma mulher na madrugada do dia 30 de dezembro. O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 40 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção. O Pumas, do México, rescindiu o contrato com o jogador no mesmo dia alegando “justa causa”.

Continua após a publicidade

A acusação se refere a um episódio que teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na Espanha. O atleta, que defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, teria trancado, agredido e estuprado a denunciante em um banheiro da área VIP da casa noturna. A denunciante procurou as amigas e os seguranças da balada depois do ocorrido. Material coletado encontrou vestígios de sêmen, tanto internamente quanto no vestido da denunciante.

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Uma câmera usada na farda de um policial gravou acidentalmente a primeira versão da vítima sobre o caso, corroborando o que foi dito por ela no depoimento oficial. A mulher também passou por exame médico em um hospital. Daniel Alves foi embora do local antes da chegada dos policiais.

Segundo a imprensa espanhola, a contradição no depoimento do lateral-direito foi determinante para o Ministério Público do país pedir a prisão e a juíza aceitar. No início de janeiro, o jogador deu entrevista ao programa “Y Ahora Sonsoles”, da Antena 3, em que confirmou que esteve na mesma boate que a mulher que o acusa, mas negou ter tocado na denunciante sem a anuência dela e disse que nem a conhecia.