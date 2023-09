Ucrânia x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações das equipes

Ucrânia e Inglaterra se enfrentam neste sábado, às 13h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de Breslávia, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2024. Os ucranianos estão na segunda colocação, com seis pontos. A Inglaterra lidera, com 12, e está invicta. Os dois melhores de cada grupo se classificam para a competição europeia.

Apesar do mando de campo ser da Ucrânia, a partida será realizada na Polônia em razão da guerra causada pela invasão russa no país. Em caso de vitória, os ucranianos têm a chance de disparar e abrir seis pontos da toda poderosa Itália. Já a Inglaterra, que mantém campanha irretocável, vem de uma goleada por 7 a 0 sobre a Macedônia do Norte, com três gols do jovens Bukayo Saka, estrela do Arsenal.

Ucrânia x Inglaterra se enfrentam neste sábado pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Breslávia, Polônia.

: Breslávia, Polônia. ESTÁDIO : Estádio Municipal de Breslávia.

: Estádio Municipal de Breslávia. DATA : 09/09/2023.

: 09/09/2023. HORÁRIO: 13h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

ESPN (canal fechado)

Star + (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

UCRÂNIA - Andriy Lunin; Yukhym Konoplya, Illya Zabarnyi, Serhiy Krystov, Vitaliy Mykolenko; Taras Stepanenko, Serhiy Sydorchuk, Oleksnadr Zinchenko; Andriy Yarmolenko, Vladyslav Vanat e Viktor Tsygankov. Técnico : Serhiy Rebrov.

- Andriy Lunin; Yukhym Konoplya, Illya Zabarnyi, Serhiy Krystov, Vitaliy Mykolenko; Taras Stepanenko, Serhiy Sydorchuk, Oleksnadr Zinchenko; Andriy Yarmolenko, Vladyslav Vanat e Viktor Tsygankov. : Serhiy Rebrov. INGLATERRA - Jordan Pickford; Kyle Walker, Marc Guehi, Harry Maguire, Ben Chilwell; Jude Bellingham, Declan Rice, Jordan Henderson; Bukayo Saka, Harry Kane e Marcus Rashford. Técnico: Gareth Southgate.

ÚLTIMOS RESULTADOS: