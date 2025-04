Udinese x Milan no Campeonato Italiano: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela trigésima segunda rodada do Campeonato Italiano, a partida entre Udinese e Milan está marcada para acontecer nesta sexta-feira, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Friuli, em Udine, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo serviço de streaming Disney+ e pelo canal de TV fechada ESPN.

Na décima primeira colocação do Campeonato Italiano, a Udinese tem, no momento, 40 pontos na tabela de classificação geral. Por isso, a equipe ainda está longe da disputa pelas vagas das competições europeias da próxima temporada. Ainda que vença o Milan, o time continuará a pelo menos 12 da Lazio, atual sexta colocada e detentora da vaga para as qualificatórias da Conference League.

Milan x Udinese: onde assistir ao vivo Foto: Arte/Estadão

O Milan, apesar de também estar no meio da tabela — figura, agora, na nona colocação do campeonato —, está mais próximo de concorrer às vagas da Conference League, Europa League e Champions League. Isso porque, apesar de estar somente duas posições à frente da Udinese, possui oito pontos a mais. Ainda que vencer nesta sexta não coloque o Mila na zona de classificação, o time ficaria a pelo menos quatro pontos de distância da Lazio.

UDINESE X MILAN: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ITALIANO

Data: 11/04/2025

11/04/2025 Horário: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Friuli, em Udine (ITA)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A UDINESE X MILAN AO VIVO

Disney+ (streaming)

(streaming) ESPN (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA UDINESE

UDINESE: Okoye; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Bravo, Lucca. Técnico: Kosta Runjaić.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MILAN

MILAN: Maignan; Jimenez, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. Técnico: Sergio Conceição.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UDINESE E MILAN

04/04 - Genoa 1 x 0 Udinese - Campeonato Italiano

- Campeonato Italiano 05/04 - Milan 2 x 2 Fiorentina - Campeonato Italiano