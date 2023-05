Udinese x Napoli: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Napoli pode ser campeão italiano nesta quinta-feira e sair de uma fila de 33 anos sem conquistar o Scudetto. A equipe napolitana visita a Udinese no encerramento da 33ª rodada do Campeonato Italiano e precisa de um empate para soltar o grito de campeão.

O Napoli lidera a Série A com 79 pontos ante 64 da vice-líder Lazio. A igualdade em Údine levará a diferença para 16 pontos, tornando os napolitanos inalcançáveis com cinco rodadas restantes. A Udinese está em posição modesta na classificação, em 13º, com 42 pontos, sem lutar por mais nada no torneio.

UDINESE x NAPOLI

DATA : 04/05/2023 (quinta-feira).

: 04/05/2023 (quinta-feira). HORÁRIO : 15h45 (horário de Brasília).

: 15h45 (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Friuli, em Údine.

ONDE ASSISTIR

ESPN 4

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

UDINESE : Marco Silvestri; Rodrigo Becão, Jaka Bijol e Nehuén Pérez; Kingsley Ehizibue, Walace, Lazar Samardzic, Sandi Lovric e Destiny Udogie; Ilija Nestorovski e Roberto Pereyra. Técnico : Andrea Sottil.

: Marco Silvestri; Rodrigo Becão, Jaka Bijol e Nehuén Pérez; Kingsley Ehizibue, Walace, Lazar Samardzic, Sandi Lovric e Destiny Udogie; Ilija Nestorovski e Roberto Pereyra. : Andrea Sottil. NAPOLI: Alex Meret; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Kim Min-Jae e Mathías Olivera; André-Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Piotr Zielinski; Khvicha Kvaratskhelia, Hirving Lozano e Victor Osimhen. Técnico: Luciano Spalletti.

ÚLTIMOS RESULTADOS