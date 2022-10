Uefa fará homenagem a vítimas de tragédia em estádio na Indonésia nesta rodada da Champions League

Continua após a publicidade

A Uefa anunciou nesta terça-feira que vai fazer uma homenagem às vítimas da tragédia ocorrida no estádio Kanjuruhan, na Indonésia, no fim de semana. Os times vão respeitar um minuto de silêncio antes do apito inicial nas partidas dos torneios europeus ao longo desta semana.

A homenagem vai acontecer antes dos jogos da Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência e Eliminatórias do Mundial Feminino. Nesta terça, haverá partidas da Liga dos Campeões, com Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique em campo, pela fase de grupos.

A tragédia no futebol da Indonésia aconteceu no sábado, quando 131 pessoas morreram em um estádio de futebol na cidade de Malang. A confusão generalizada causou a morte de ao menos 33 crianças.

Os torcedores entram em campo durante o tumulto após a partida de futebol entre Arema x Persebaya, no Estádio Kanjuruhan, Malang, província de Java Oriental.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, classificou o incidente como “dia sombrio” e “tragédia além da compreensão”, além de prestar condolências aos familiares e amigos das vítimas em um comunicado oficial da entidade máxima do futebol.

“Junto com a Fifa e a comunidade global do futebol, todos os nossos pensamentos e orações estão com as vítimas, aqueles que foram feridos, juntamente com o povo da República da Indonésia, a Confederação Asiática de Futebol, a Associação de Futebol da Indonésia e a Liga de Futebol da Indonésia, neste momento difícil.”