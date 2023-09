Uefa confirma saída de Rubiales, agradece serviços prestados e se esquiva de polêmica

Um dia após Luis Rubiales mudar de opinião e anunciar sua renúncia à presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e também enviar uma carta à Uefa pedindo demissão do cargo de vice-presidente, a entidade que comanda o futebol europeu soltou uma nota para “agradecê-lo pelos serviços prestados” e aproveitou para oficializar que não fala mais sobre a polêmica do dirigente com a seleção feminina da Espanha. Ele deu um beijo na jogadora Hermoso após o título da Copa do Mundo Feminina e vem enfrentando processo de agressão sexual.

Rubiales relutou duas semanas em abrir mão de seus cargos, mas a enorme pressão e as investigações acabaram fazendo-o desistir de continuar no comando da RFEF e na UEFA. O dirigente anunciou no domingo que não teria condições de exercer seus cargos por causa de suspensão imposta pela FIFA e resolveu se demitir para fazer de tudo “para que a verdade prevaleça.”

“A UEFA toma nota da demissão de Luis Rubiales, com efeitos imediatos, do cargo de vice-presidente da UEFA e membro do Comitê Executivo da UEFA, que deveria terminar em 2027″, postou a entidade nesta segunda-feira.

Luis Rubiales não faz mais parte da direção do futebol espanhol e europeu neste momento Foto: Real Federación Española de Fútbol/Europa Press via AP

“A UEFA reconhece o discurso público em torno de Rubiales e as suas ações recentes, mas também gostaria de lhe agradecer pelos seus muitos anos de serviço ao futebol europeu”, continuou.

A entidade aproveitou para se esquivar da polêmica na cerimônia de premiação e garantiu que não se pronunciará mais sobre o caso Rubiales. “Tendo em conta os processos judiciais em curso, a UEFA não tem mais comentários a fazer sobre este assunto.”