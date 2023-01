Uefa muda formatos das Eliminatórias da Copa do Mundo e da Ligas das Nações

A Uefa anunciou nesta quarta-feira que as próximas edições das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 e da Liga das Nações 2024/2025 terão mudanças em seus formatos. As alterações foram aprovadas pelo Comitê Executivo da entidade em reunião realizada na Casa do Futebol Europeu, em Nyon, na Suíça.

“Foi decidido modificar ligeiramente os formatos da Liga das Nações da Uefa e das Eliminatórias Europeias para oferecer competições mais atraentes e emocionantes dentro das datas existentes, bem como para fortalecer os recursos das associações nacionais e garantir uma recuperação estável do impacto da pandemia”, diz o comunicado oficial sobre as adaptações.

Nas Eliminatórias, a novidade é relacionada ao número de grupos e à quantidade de integrantes em cada chave. Os dez grupos com cinco ou seis integrantes que constituíam a primeira fase até as qualificatórias para a Copa do Catar serão substituídos por 12 grupos com quatro ou cinco equipes. Os líderes ao final desta fase avançam diretamente para a Copa. O mesmo formato será adotado nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2028.

Próxima edição da Liga das Nações também sofrerá alterações para preencher o calendário das seleções europeias. Foto: EFE

“O novo formato das qualificatórias para a Eurocopa ou para a Copa do Mundo será mais consolidado, revitalizando a competição fazendo dela menos previsível e mais dinâmica. Com as tradicionais partidas fora e dentro de casa e o princípio de todos jogam contra todos mantidos, este formato simples vai oferecer grupos mais competitivos em todos os níveis”, explica a Uefa.

Já a Liga das Nações, que funcionava com semifinais logo após a fase de grupos, passará a ter a disputa de quartas de final. Com isso, será formado uma fase com os líderes e vice-líderes dos grupos da Liga A para a disputa de uma eliminatórias de ida e volta que decidirá os classificados às semis. O terceiro da Liga A e o vice-campeão da Liga B, assim como o terceiro da Liga B e o vice da Liga C, irão disputar playoffs decisivos para definir rebaixamento ou acesso.