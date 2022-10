“Um campeonato como esse você tem que ganhá-lo e jogar pelo resultado sempre”, diz Dorival

O técnico Dorival Junior disse após a conquista da Copa do Brasil que a partida diante do Corinthians “foi bem diferente daquilo que imaginávamos”. O treinador admitiu que o time jogou abaixo do esperado, mas segundo ele o mais importante era conquistar o título. “Por merecimento que o Flamengo chegou onde chegou”, afirmou.

Contra o Corinthians, o Flamengo teve um início intenso e abriu o marcador logo aos seis minutos. O time teve chances de ampliar o marcador ainda no primeiro tempo, mas falhou no ataque. Na etapa final, o rubro-negro carioca caiu drasticamente de produção e cedeu o empate.

Leia também Giuliano vê injustiça no resultado do Corinthians sem título: ‘Merecíamos sorte melhor’

“O gol de início às vezes provoca uma condição de querer se segurar, se proteger a qualquer momento. Tivemos várias oportunidades no primeiro tempo, depois dois gols anulados”, recordou Dorival. “O Corinthians precisando buscar o resultado se atirou para cima, nos deram oportunidades de contragolpe, mas não aproveitamos.”

Dorival Júnior reconheceu que não esperava por este cenário na decisão da Copa do BrasilFOTO: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Apesar disso, o técnico preferiu exaltar a conquista em casa. “Acho que um campeonato como esse você tem que ganhá-lo, jogar pelo resultado sempre. Mesmo não sendo uma grande partida, nós alcançamos”, ressaltou.

Com a conquista, Dorival Junior chegou ao 12 título na carreira - foi o segundo na Copa do Brasil. E ele se disse feliz em conquistar a competição defendendo o Flamengo, clube que treina pela terceira vez na carreira. “Foi meu coração que me trouxe de volta ao Flamengo. Eu precisava, mas não esperava que fosse esse ano”, comentou.