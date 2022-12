Uma vergonha a postura da Espanha frente ao Japão: Alemanha e Bélgica ficam pelo caminho

Que jogo lento da Espanha com o Japão durante quase todo o segundo tempo, hein!. Quem viu a Fúria nas duas primeiras partidas da Copa do Mundo esperava um pouco mais de velocidade e vontade de vencer. Ao menos de empatar. O resultado, derrota de 2 a 1, com direito a festa dos japoneses, colocou a Espanha no caminho de Marrocos nas oitavas de final. Nada mal para a seleção de Luis Enrique. Meu palpite é Espanha nas quartas de final. Pode depois encarar Portugal.

O fato é que foi uma vergonha o que fez a Espanha, sua pouca ou nenhuma vontade de ganhar, o antijogo, o jogo para trás... nada disso combina com a história de luta da Espanha em Copas. Não sei quem deu a ordem, mas a seleção espanhola deveria ser punida. A Fifa se preocupa tanto com as parafernálias do VAR e da arbitragem e nada pode fazer com as tramas dos jogadores. Não estou convencido de que a derrota da Espanha para o Japão se deu de forma natural.

Luis Enrique, técnico da Espanha, passa orientações para Dani Carvajal em jogo contra o Japão Foto: Javier Soriano / AFP

O dia marcou ainda outros dois vexames. O maior deles foi a eliminação da Alemanha, pela segunda vez na primeira fase de uma Copa do Mundo, como já havia acontecido na Rússia, quatro anos atrás. Depois que bater o Brasil em 2014 e ganhar o tetra no Maracanã, a escola alemã de futebol derreteu. Os temidos alemães, sua organização e todos os adjetivos conquistados na Copa vencida no Rio, sucumbiram no Catar. Virou uma máquina... de perder gols. Ganhou da Costa Rica por 4 a 2, mas poderia ter feito todos os gols que necessitava para se classificar no saldo. A geração é ruim, como uva no pé. Tem ciclo bom e tem ciclo ruim. A Alemanha está num ciclo ruim.

A outra decepção foi a Bélgica, que eliminou o Brasil na Rússia. Teve briga não confirmada no vestiário, um time envelhecido e sem uma renovação pronta para fazer a troca da guarda. Poderia ter batido a Croácia, mas perdeu pelo menos quatro gols, acertou a trave mais de uma vez, teve em Lukaku seu homem-gol que só perdeu gols. A geração belga não existe mais. Nenhum desses jogadores de destaque, como Hazard e De Bruyne estará na próxima Copa. É o fim de linha para eles.

Nesta sexta, a primeira fase da Copa do Catar chega ao fim. Metade dos times vai embora. A outra metade vai para o primeiro mata-mata. Há seleções de peso contra seleções menos favoritas, mas que estão jogando suas vidas nesse Mundial. Marrocos é uma delas. Austrália também, assim como Polônia e Senegal. Fico de agora em diante com as favoritas.

Veja os confrontos:

Holanda x EUA - sábado - 12h

Argentina x Austrália - sábado - 16h

França x Polônia - domingo - 12h

Inglaterra x Senegal - domingo - 16h

Japão x Croácia - segunda-feira - 12h

Marrocos x Espanha - terça-feira - 12h