Union Berlim consegue virada nos acréscimos e retoma a liderança no Campeonato Alemão

Publicidade

Em uma virada dramática, o Unión Berlin venceu o Borussia Monchengladbach, neste domingo por 2 a 1 com um gol marcado nos acréscimos, e retomou a liderança do Campeonato Alemão. Na partida, o time do técnico Urs Fischer teve dois gols anulados pelo VAR e o tento que selou o triunfo só foi marcado aos 52 minutos da etapa final, no último lance do duelo.

O resultado deixa o Unión com 26 pontos. O Bayern de Munique, que no sábado goleou o Mainz por 6 a 2, volta à condição de segundo colocado na classificação com um ponto a menos.

Leia também Moreira sofre lesão no joelho e não joga mais pelo São Paulo em 2022

Jogadores de Unión Berlin e Borussia Monchengladbach disputam bola em jogo que terminou com vitória dramática dos líderes do Campeonato Alemão. Foto: Oliver Behrendt/AFP

O Unión Berlin volta a campo agora diante do Bayer Leverkusen, fora de casa, no próximo domingo. O Borussia Monchengladbach, que está na parte intermediária da tabela (16 pontos) joga um dia antes e recebe o Stuttgart.

O Borussia esfriou o entusiasmo do time mandante no final do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Nico Elvedi cabeceou no canto e abriu o placar aos 33 minutos. Antes, porém, o juiz tinha invalidado um gol do Union marcado por Becker. O VAR foi acionado e detectou mão na bola no lance que originou o gol.

O segundo tempo iniciou com um clima de tensão diante da necessidade do Union Berlim reverter o placar. A pressão se manteve até que, aos 34 minutos Behrens deixou tudo igual. Ele aproveitou cruzamento de Diogo Leite para fazer 1 a 1.

O time da casa aumentou o volume de jogo no campo do adversário e conseguiu a virada aos 41 minutos. No entanto, o VAR foi novamente acionado e viu impedimento na jogada. O Unión, no entanto, não desistiu e viu seu esforço recompensado no final.

Continua após a publicidade

Na base da pressão, o time foi todo para a frente e passou a apostar no jogo aéreo. Doekhi subiu mais que a marcação, cabeceou forte e decretou a virada de 2 a 1 no último lance da partida, aos 52 minutos.