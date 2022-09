Unión Berlín despacha Wolfsburg e assume liderança do Campeonato Alemão

O Unión Berlín derrotou o Wolfsburg por 2 a 0 neste domingo, 18 de setembro, pelo Campeonato Alemão, para seguir surpreendendo os times tradicionais do país com seu desempenho neste início de torneio. O resultado deixa o time do técnico Urs Fischer com 17 pontos e toma a liderança do Borussia Dortumund.

Em sete rodadas, o time de Berlim ainda se mantém invicto na competição, com cinco vitórias e dois empates. O poder ofensivo também chama a atenção. Com 15 tentos marcados, o Unión tem o segundo melhor ataque do Alemão e fica atrás somente do Bayern de Munique, que balançou as redes adversárias 19 vezes.

Siebatcheu e Becker construíram gol que abriu a vitória do Union Berlín sobre o Wolfsburg

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. Aos nove minutos, Siebatcheu aproveitou um cruzamento de Sheraldo Becker e abriu o placar. E o assistente mudou o “roteiro” assistente no primeiro gol a protagonista no segundo para definir a partida. Após receber um belo passe na área, o jogador arriscou um chute rasteiro no canto para fazer 2 a 0.

O lance teve a interferência do VAR para verificar um toque de mão na bola. Após consultar o monitor, o juiz da partida confirmou o gol e confirmou a vitória que colocou o time na liderança isolada da competição.