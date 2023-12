Union Berlin x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Union Berlin e Real Madrid duelam nesta terça-feira, dia 12, às 17h, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Champions League. No Grupo C, o conjunto merengue já está classificado para as oitavas de final na liderança, com 15 pontos, e quer terminar essa etapa com 100% de aproveitamento.

O Union Berlin, por sua vez, faz uma temporada decepcionante, tanto na Bundesliga quanto na Champions. A equipe da capital alemã está na lanterna do grupo, com dois pontos, e precisa ganhar do Real Madrid e torcer por uma derrota do Braga (quatro pontos) diante do Napoli (sete), na Itália, para conseguir um lugar nos playoffs da Liga Europa.

UNION BERLIN X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS

DATA : 12/12 (terça-feira).

: 12/12 (terça-feira). HORÁRIO : 17h (horário de Brasília).

: 17h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio Olímpico de Berlim.

Union Berlin e Real Madrid medem forças nesta terça-feira. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR UNION BERLIN X REAL MADRID AO VIVO

HBO Max

Continua após a publicidade

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UNION BERLIN

UNION BERLIN: Ronnow; Juranovic, Knoche, Diogo Leite e Roussillon; Khedira, Haberer e Laidouni (Hollerbach); Volland, Behrens e Gosens. Técnico: Nenad Bjelica.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO REAL MADRID

REAL MADRID: Kepa; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba e Fran García; Ceballos, Kroos e Modric; Nico Paz, Brahim e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UNION BERLIN E REAL MADRID