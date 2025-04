Unión Santa Fe x Cruzeiro na Sul-Americana: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a partida entre Unión de Santa Fe e Cruzeiro está marcada para acontecer nesta terça, a partir das 19h (horário de Brasília). Sediado no Estádio 15 de Abril, em Santa Fe, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pelo canal de TV fechada ESPN e pelo streaming Disney+.

Décimo quarto lugar do Grupo A do Campeonato Argentino, o Unión de Santa Fe não vive grande fase. Nas onze partidas disputadas no torneio, o clube venceu apenas duas. De resto, empatou outras duas e perdeu mais sete. Recentemente, foi derrotado pelo lanterna de seu grupo, o Aldosivi, e deixou o técnico Kily González em situação delicada.

Veja onde assistir a Unión de Santa Fe x Cruzeiro ao vivo Foto: Arte/Estadão

Atual vice-campeão do torneio, o Cruzeiro vai atrás do título que por pouco não conquistou na última temporada. Com bom início no Campeonato Brasileiro, que teve suas partidas de estreia neste final de semana, o time derrotou o o Mirassol por 2 a 1, com gols de Dudu e Gabigol, seus contratados recentes. No Campeonato Mineiro, ficou para trás mais cedo: caiu na semifinal, derrotado pelo América-MG.

UNIÓN SANTA FE X CRUZEIRO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA SUL-AMERICANA

Data: 01/04/2025

01/04/2025 Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio 15 de Abril, em Santa Fe (ARG)

Publicidade

ONDE ASSISTIR A UNIÓN SANTA FE X CRUZEIRO AO VIVO

ESPN (TV fechada)

(TV fechada) Disney+ (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UNIÓN SANTA FE

UNIÓN SANTA FE: Thiago Cardozo; Lautaro Vargas, Nicolás Paz, Franco Pardo e Claudio Corvalán; Mateo Del Blanco, Rafael Profini, Mauro Pittón e Franco Fragapane; Jerónimo Dómina e Agustín Colazo. Técnico: Kily González.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO CRUZEIRO

CRUZEIRO: Cássio; Willian, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Marlon; Wanderson, Matheuzinho e Wallace; Dudu, Kaio Jorge e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UNIÓN SANTA FE E CRUZEIRO

27/03 - Aldosivi 2 x 1 Unión de Santa Fe - Campeonato Argentino

- Campeonato Argentino 29/03 - Cruzeiro 2 x 1 Mirassol - Brasileirão