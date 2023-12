United x Aston Villa: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester United e Aston Villa medem forças nesta terça-feira, dia 26, no famoso Boxing Day da Premier League. A bola rola às 17h (de Brasília), em Old Trafford, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. Os donos da casa vivem má fase e precisam urgentemente de recuperação para buscar uma vaga nas competições europeias. O Aston Villa, por sua vez, faz ótima campanha e duela pelas primeiras posições do torneio.

O Aston Villa sustenta uma impressionante invencibilidade de dez jogos, incluindo partidas da Liga Conferência e vitórias sobre os fortes Arsenal e Manchester City. O Manchester United, porém, não sabe o que é ganhar há quatro jogos e precisa dar uma resposta ao seu torcedor. O clube teve 25% de suas ações vendidas nesta semana.

UNITED x ASTON VILLA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA PREMIER LEAGUE

DATA : 26/12 (terça-feira).

: 26/12 (terça-feira). HORÁRIO : 17h (de Brasília).

: 17h (de Brasília). LOCAL: Old Trafford, em Manchester.

Manchester United e Aston Villa medem forças em Old Trafford nesta terça. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR UNITED x ASTON VILLA AO VIVO

ESPN

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UNITED

MANCHESTER UNITED: Onana; Dalot, Evans, Varane e Shaw; McTominay e Eriksen; Antony, Bruno Fernandes e Rashford (Garnacho); Højlund. Técnico: Erik ten Hag.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ASTON VILLA

ASTON VILLA: Dibu Martínez; Konsa, Diego Carlos, Lenglet e Lucas Digne; Douglas Luiz, McGinn, Bailey e Jacob Ramsey; Diaby e Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UNITED E ASTON VILLA