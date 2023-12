United x Bayern: onde assistir, horário e escalação das equipes

Manchester United e Bayern de Munique medem forças nesta terça-feira, às 17h, em Old Trafford, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Champions League. Já classificada na ponta do Grupo A, a equipe bávara joga para estragar as pretensões dos donos da casa e apagar a imagem deixada pela goleada sofrida diante do Eintracht Frankfurt.

O United está na lanterna do Grupo A, com somente quatro pontos. Além da vitória em casa, o time de Erik ten Hag precisa torcer por um empate no duelo entre Galatasaray (cinco pontos) e Copenhagen (cinco pontos) na capital dinamarquesa para avançar às oitavas de final.

Caso haja algum vencedor no jogo em paralelo, o máximo que a equipe de Manchester pode alcançar é uma vaga nos playoffs da Liga Europa. A derrota acachapante para o Bournemouth no fim de semana é mais um motivo para os torcedores ingleses não acreditarem na vitória.

Manchester United e Bayern de Munique se enfrentam nesta terça-feira. Foto: Arte/ Estadão

MANCHESTER UNITED X BAYERN DE MUNIQUE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO

DATA : 12/12 (terça-feira).

: 12/12 (terça-feira). HORÁRIO : 17h.

: 17h. LOCAL: Old Trafford, em Manchester.

ONDE ASSISTIR UNITED X BAYERN AO VIVO

SBT

TNT

HBO Max

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER UNITED

UNITED: Onana; Dalot, Varane (Lindelof), Maguire e Shaw; Amrabat (Mainoo) e McTominay; Antony, Bruno Fernandes e Garnacho; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BAYERN DE MUNIQUE

BAYERN: Neuer; Mazraoui (Laimer), Upamecano, Kim e Davies (Guerreiro); Goretzka e Kimmich; Coman, Musiala e Sané; Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UNITED E BAYERN