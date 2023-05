Universidad César Vallejo x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder isolado do Brasileirão, o Botafogo encara o Universidad Cesar Vallejo, nesta quinta-feira, às 21h, no Peru, pela quarta rodada do Grupo A da Copa Sul-Americana. O time carioca está na vice-liderança da chave, com cinco pontos, e assume a ponta em caso de vitória. LDU e Magallanes (CHI) completam o grupo.

O time carioca está invicto na Copa Sul-Americana e almeja a vitória para se aproximar de uma classificação em primeiro lugar no grupo, evitando jogar o play-off com os terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores.

Botafogo encara o Universidad César Vallejo, fora de casa, pela Sul-Americana Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Trujillo, Peru.



ESTÁDIO: Estádio Mansiche.



DATA: 25 de maio de 2023.



HORÁRIO: 21h (horário de Brasília).



ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada).



Star + (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO : Grados; Cabello Anagua, Ascues, Garcés e Vásquez; Fuentes, Ysique, Rodríguez, Vélez e Vanegas; Mena. Técnico : Loco Abreu.

: Grados; Cabello Anagua, Ascues, Garcés e Vásquez; Fuentes, Ysique, Rodríguez, Vélez e Vanegas; Mena. : Loco Abreu. BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Kayque) e Eduardo; Júnior Santos (Gustavo Sauer), Luís Henrique (Victor Sá) e Tiquinho Soares (Janderson). Técnico: Luís Castro.

ÚLTIMOS RESULTADOS