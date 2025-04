Universidad de Chile x Botafogo na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida entre Universidad de Chile e Botafogo está marcada para acontecer nesta quarta, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita pela TV aberta na Globo e no streaming no Paramount+.

Nono lugar no Campeonato Chileno e vivendo instabilidade, a Universidad de Chile vem de derrota fora de casa para o Everton, 2 a 0, no dia 27 de março. O treinador Gustavo Álvarez aposta suas fichas no atacante Lucas Di Yorio, ex-Athletico-PR, que marcou 4 gols em 6 jogos na temporada.

Universidad de Chile e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira em Santiago. Foto: Arte/Estadão

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo estreou empatando sem gols com o Palmeiras pelo Brasileirão 2025. O técnico Renato Paiva tem desfalques importantes para o jogo, entre eles o zagueiro Bastos e o atacante Savarino. Na defesa, Jair segue ao lado de Barboza. Para a vaga do venezuelano, Santi Rodríguez e Matheus Martins disputam o posto.

UNIVERSIDAD DE CHILE X BOTAFOGO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

DATA : 02/04/2025 (quarta-feira)

: 02/04/2025 (quarta-feira) HORÁRIO : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) LOCAL: Estádio Nacional Julio Martínez Prádanos, em Santiago, no Chile

ONDE ASSISTIR A UNIVERSIDAD DE CHILE X BOTAFOGO AO VIVO

Globo (TV aberta para RJ, MG, ES, SC, AL, PI, PB, MT, RR, RO, AC, AM, AP, RN e DF)

Paramount+ (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA UNIVERSIDAD DE CHILE

UNIVERSIDAD DE CHILE: Castellón; Ramírez, Calderón e Zaldivia; Hormazábal, Marcelo Díaz, Aránguiz e Sepúlveda; Altamirano; Di Yorio e Leandro Fernández. Técnico: Gustavo Álvarez.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BOTAFOGO

BOTAFOGO: John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paula; Artur, Santiago Rodríguez (Matheus Martins) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UNIVERSIDAD DE CHILE E BOTAFOGO

27/03 - Everton 2 x 0 Universidad de Chile - Campeonato Chileno

- Campeonato Chileno 30/03 - Palmeiras 0 x 0 Botafogo - Brasileirão