Universitario 1 x 2 Corinthians: assista aos gols e aos melhores momentos do jogo pela Sul-Americana

O Corinthians passou por uma verdadeira batalha em Lima para conseguir a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Fora de casa, o time suportou a pressão do Universitario, passou por uma confusão com policiamento em campo e cinco expulsões nos minutos finais e venceu por 2 a 1 o jogo de volta dos playoffs da competição continental. Agora, a equipe terá o Newell’s Old Boys como adversário por uma das vagas nas quartas de final.