Universitario x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Universitario e Corinthians decidem nesta terça-feira, 18, a partir das 21h30 (horário de Brasília), uma vaga às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na partida de ida dos playoffs, a equipe alvinegra derrotou os peruanos por 1 a 0; agora joga no Peru para garantir a classificação às oitavas de final. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) e tem transmissão do SBT, ESPN e Star+.

A Sul-Americana não está entre as prioridades do Corinthians na temporada. Muito por causa disso Luxemburgo utilizou jovens, recém promovidos das categorias de base, na partida de ida. O mesmo acontecerá nesta terça-feira. Um empate garante o time alvinegro na próxima fase, para encarar o Newell’s Old Boys; caso perca por um gol de diferença, a decisão do classificado se dará nas penalidades máximas.

Universitario e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Lima, Peru.

ESTÁDIO: Estádio Monumental “U”.

DATA: 18/07/2023 (terça-feira).

HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SBT (TV aberta).

ESPN (TV fechada).

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

UNIVERSITARIO: Diego Romero; Aldo Corzo, Di Benedetto e Marco Saravia; Ureña; Andy Polo, Nelson Cabanillas, Jorge Murrugarra e Horacio Calcaterra; Luis Urruti e Emanuel Herrera. Técnico: Jorge Fossati.

Diego Romero; Aldo Corzo, Di Benedetto e Marco Saravia; Ureña; Andy Polo, Nelson Cabanillas, Jorge Murrugarra e Horacio Calcaterra; Luis Urruti e Emanuel Herrera. Jorge Fossati. CORINTHIANS: Carlos Miguel; Rafael Ramos, Bruno Méndez, Caetano e Matheus Bidu; Roni, Giuliano, Ruan Oliveira e Adson (Matheus Araújo); Róger Guedes e Felipe Augusto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

ÚLTIMOS RESULTADOS