Universitario x River Plate na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, a partida entre Universitario e River Plate está marcada para acontecer nesta quarta, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Sediado no Estádio Monumental, em Lima, o jogo contará com transmissão oficial para o Brasil feita no streaming pela Paramount+.

Terceiro lugar no Campeonato Peruano, o Universitario venceu seus quatro últimos jogos. Na partida anterior, bateu o Sport Huancayo por 3 a 1, em casa. O treinador Fabián Bustos, ex-Santos, tentará segurar o ataque argentino e aposta suas fichas no experiente goleiro uruguaio Sebastián Britos, que aos 37 anos, vive boa fase.

Universitario e River Plate medem forças nesta quarta-feira pela Copa Libertadores. Foto: Arte/Estadão

Buscando seu quinto título de Libertadores, o River Plate ocupa o terceiro lugar no Campeonato Argentino, são cinco jogos invictos, com 3 empates e duas vitórias. No último domingo, empatou em casa com o Rosario Central, por 2 a 2. Para o confronto, o técnico Marcelo Gallardo não contará com Gonzalo Martínez, Matías Kranevitter e Gonzalo Montiel.

UNIVERSITARIO X RIVER PLATE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA LIBERTADORES

DATA : 02/04/2025 (terça-feira)

: 02/04/2025 (terça-feira) HORÁRIO : 21h30 (de Brasília)

: 21h30 (de Brasília) LOCAL: Estádio Monumental, em Lima, no Peru

ONDE ASSISTIR A UNIVERSITARIO X RIVER PLATE AO VIVO

Paramount+ (TV fechada)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO UNIVERSITARIO

UNIVERSITARIO: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Rodrigo Ureña; Martín Pérez Guedes, Horacio Calcaterra, José Carabali; Hugo Ancajima, José Rivera, Alex Valera. Técnico: Fabián Bustos

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RIVER PLATE

RIVER PLATE: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Martínez Quarta, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Giuliano Galoppo; Franco Mastantuono, Miguel Borja, Maximiliano Meza. Técnico: Marcelo Gallardo

ÚLTIMOS RESULTADOS DE UNIVERSITARIO E RIVER PLATE

28/03 - Universitario 3 x 1 Sport Huancayo - Campeonato Peruano

3 x 1 Sport Huancayo - Campeonato Peruano 30/03 - River Plate 2 x 2 Rosario Central - Campeonato Argentino