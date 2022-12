Rabiot e Upamecano são dúvidas para o confronto entre França e Marrocos

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - O técnico da França, Didier Deschamps, ganhou duas dores de cabeça para a partida da semifinal contra a embalada seleção do Marrocos, nesta quarta-feira, no estádio Al-Bayt. Nas últimas horas, dois jogadores do time titular, o zagueiro Dayot Upamecano e o meia Adrien Rabiot, tiveram sintomas de gripe e podem desfalcar o time no confronto da Copa do Mundo do Catar.

Leia também Messi confirma que se despedirá da seleção argentina e das Copas na final de domingo

Segundo informações da comissão técnica francesa, os dois atletas estão entre as mais recentes vítimas das temperaturas geladas dos aparelhos de ar-condicionado nos estádios, ônibus e outros ambientes do Mundial de 2022. Apesar do Catar estar a poucos dias do início do inverno, a temperatura máxima tem chegado a 27º Celsius. E é o contraste da temperatura ambiente com os ambientes refrigerados que tem causado situações de coriza e tosse entre jogadores, comissões técnicas e jornalistas.

Jogadores da seleção francesa celebram vitória contra a Inglaterra pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022. Foto: Peter Cziborra/Reuters

Caso Upamecano e Rabiot não consigam jogar contra Marrocos, seus substitutos deverão ser, respectivamente, o zagueiro Ibrahima Konaté e o meia Youssouf Fofana. Não há notícia de infecção por covid-19 nos dois doentes.

Para Deschamps, sua equipe estará preparada para confirmar a sua condição de favorita na partida contra os marroquinos seja quem entrar em campo. “Mesmo tendo problemas com lesões, nossa equipe surpreendeu positivamente na Copa do Mundo do Catar“, disse ele, nesta terça-feira, durante a sua última entrevista coletiva, antes da partida contra o Marrocos.

Segundo o técnico, o apoio dos jogadores mais experientes aos mais novos fez com que os novatos ficassem mais tranquilos para disputar o seu primeiro mundial. “Uma dinâmica positiva se instalou em nossa equipe”, disse.

Antes da delegação francesa embarcar para o Catar, o técnico francês perdeu vários jogadores importantes, como os meio-campistas Pogba e Kanté, o atacante Benzema, o zagueiro Kimpembe e o goleiro Maignan. E, durante o jogo contra a Austrália pela Fase de Grupos, teve mais uma baixa: o lateral Lucas Hernández, que saiu machucado.

Mas, mesmo com o seu time aos pedaços, Deschamps confia nos reservas e mantém intacto o sonho de conquistar o segundo título mundial consecutivo, o terceiro na história da França.