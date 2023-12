Urawa Reds x Manchester City: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após vencer o Al Ahly na segunda-feira, dia 18, o Fluminense conhece seu adversário na final do Mundial de Clubes nesta terça-feira, 19, quando se enfrentam Urawa Red Diamonds e Manchester City. Será a estreia do time de Pep Guardiola no torneio, que ainda jogou pela Premier League neste fim de semana. A partida acontece no Estádio King Abdullah Sports City, na cidade de Jeddah, na Arábia Saudita, a partir das 15h (horário de Brasília).

O Manchester City não chega para a partida em um bom momento na Inglaterra. Sem Erling Haaland, que se recupera de lesão e não treinou nesta segunda-feira com o elenco na Arábia Saudita, o time inglês venceu apenas uma das suas últimas cinco partidas pelo Campeonato Inglês. Já os japoneses derrotaram o León, do México, nas quartas de final, em sua estreia no Mundial de Clubes.

Urawa Reds e Manchester City se enfrentam pelo Mundial de Clubes. Foto: Arte/ Estadão

URAWA REDS X MANCHESTER CITY: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO MUNDIAL DE CLUBES

DATA : 19/12 (terça-feira).

: 19/12 (terça-feira). HORÁRIO : 15h (horário de Brasília).

: 15h (horário de Brasília). LOCAL: Estádio King Abdullah Sports City, em Jeddah, na Arábia Saudita.

ONDE ASSISTIR URAWA REDS X MANCHESTER CITY AO VIVO

Globo

Ge

GloboPlay

CazéTV

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO URAWA REDS

URAWA REDS: Nishikawa; Ogiwara, Scholz, Hoibraten e Akimoto; Okubo, Ito e Iwao; Punya, Koizumi e Kanté. Técnico: Maciej Skorza.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké e Gvardiol; Rico Lewis (De Bruyne), Rodri e Bernardo Silva; Phil Foden, Jack Grealish e Julián Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE URAWA REDS E MANCHESTER CITY