Uruguai anuncia lista dos 26 convocados com os veteranos Godín, Suárez e Cavani e o meia Arrascaeta

Ronald Araújo era dado como ausência certa na lista final do Uruguai para a Copa do Mundo do Catar. Mesmo se recuperando de uma cirurgia no tendão do adutor, o defensor do Barcelona de 23 anos foi convocado entre os 26 anunciados nesta quinta-feira por Diego Alonso, ao lado dos veteranos Diego Godín, Luis Suárez e Edinson Cavani, que darão experiência ao grupo.

“Nos sentimos muito confiantes com os jogadores que temos”, garante o técnico Diego Alonso, que optou por uma mescla entre veteranos e jovens para o Uruguai fazer bonito em gramados do Catar.

A relação conta com bastante jogadores conhecidos dos torcedores brasileiros. Godín, de 36 anos, passou pelo Atlético-MG, mas ao parar na reserva com Antonio Mohamed, pediu para se transferir ao Vélez Sarsfield para chegar bem à última Copa da carreira.

Cavani e Suárez foram convocados pela 4ª vez para a disputa de uma Copa do Mundo; a experiente dupla joga junta há mais de 10 anos. Foto: MAURO PIMENTEL / AFP

Lesionado, o palmeirense Piquerez acabou fora da lista, mas o torcedor do hendecacampeão brasileiro viu Viña, atualmente na Roma e antecessor do atual titular, ser chamado. Os flamenguistas Arrascaeta e Varella, e o meia-atacante Cannobio, do Athletico-PR, são outros convocados com identificação no futebol brasileiro.

No Grupo H ao lado de Portugal, Coreia do Sul e Gana, o Uruguai chegará ao Catar apostando muito em seus homens de frente. Além dos experientes Suárez, de 35 anos, e de Cavani, também de 35, Diego Alonso chamou a promessa Darwin Núñez, do Liverpool, e Valverde, em grande fase no Real Madrid. Damian Suárez, machucado, é a ausência da lista, que conta com duas surpresas: José Luis Rodríguez e Maxi Gómez.

O Uruguai usou um vídeo de Diego Alonso com uma mapa na mão estudando as cidades nas quais devia visitar para observar seus convocados. Crianças, mulheres e homens espalhados pelo país mostravam a camisa celeste dos nomes escolhidos pelo treinador. De trem ou mesmo em carros, os convocados iam surgindo, um a um.

Confira a lista dos 26 convocados:

Goleiros - Muslera (Galatasaray), Rochet (Nacional) e Sosa (Independiente).

Laterais - Martín Cáceres (Los Ángeles Galaxy), Varela (Flamengo), Viña (Roma) e Mathías Olivera (Napoli)

Zagueiros - Ronald Araujo (Barcelona), Coates (Sporting), José María Giménez (Atlético de Madrid), Diego Godín (Vélez Sarsfield) e José Luis Rodríguez (Nacional).

Meio-campistas - Torreira (Galatasaray), Vecino (Lazio), Bentancur (Tottenham), Ugarte (Sporting), Arrascaeta (Flamengo), De la Cruz (River Plate), Valverde (Real Madrid), Pellistri (Manchester United), Canobbio (Athletico-PR) e Facundo Torres (Orlando City).

Atacantes - Luis Suárez (Nacional), Darwin Núñez (Liverpool), Maximiliano Gómez (Trabzonspor) e Cavani (Valencia).