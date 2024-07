Uruguai sofre, mas vence Canadá nos pênaltis e fica com o terceiro lugar na Copa América

Em um jogo com emoção até o último minuto, o Uruguai derrotou o Canadá nos pênaltis após empate de 2 a 2 no tempo normal e conquistou o terceiro lugar na Copa América. Nas penalidades, o triunfo veio com as cobranças de Valverde, Betancour, Arrascaeta e Suárez. Kone e Davies erraram para os canadenses finalizando disputa nos tiros livres em 4 a 3.

Antes disso, a partida apresentou um enredo cheio de emoções. O Uruguai abriu o placar com Betancour, mas tomou a virada com gols de Koné e Jonathan David. A dramaticidade se estendeu até o minuto final e a disputa acabou empatada nos acréscimos com gol de Suárez.

Suárez fez o gol que levou a decisão de Canadá x Uruguai para os pênaltis. Foto: Grant Halverson/Getty Images via AFP

Apesar do revés, o quarto lugar coroou o comando do técnico Jesse Marsch, que vem realizando um trabalho de montagem da seleção canadense visando a Copa do Mundo de 2026, que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá. Já o Uruguai, que entrou no torneio como um dos favoritos e eliminou o Brasil nas quartas de final, vê na terceira colocação uma espécie de prêmio de consolação. A grande final da competição acontece neste domingo e terá a Argentina de Lionel Mesi de um lado e a Colômbia de James Rodriguez de outro. O duelo acontece às 21h (horário de Brasília).

Mesmo com De la Cruz suspenso, e com Arrascaeta no banco, o Uruguai iniciou a partida com uma postura ofensiva e logo movimentou o marcador. Em cobrança de escanteio, Cáceres subiu mais do que a marcação e cabeceou para o gol. A bola foi em direção a Betancour, que fez o giro e chutou para fazer 1 a 0.

A pressão aumentou e, aos 17 minutos, Maxi Araújo só não ampliou porque o goleiro canadense fez boa defesa. Mas em um lance de bola parada, que contou com uma bobeada da defesa uruguaia, o Canadá balançou a rede.

O lance teve início com uma cobrança de escanteio e Bombito escorou a bola para Koné. De costas para o gol, ele bateu por cobertura, encobriu Rochet e decretou a igualdade no placar: 1 a 1 aos 22 minutos.

O Uruguai tentou responder no lance seguinte, desempatou a partida, mas o gol foi anulado pelo VAR. A partida ganhou em intensidade e mostrou um Canadá mais consistente que passou a dominar a partida e esteve perto de fazer o segundo gol.

Na volta do intervalo, o técnico Marcelo Bielsa mexeu na equipe e escalou Suárez e Arrascaeta. Aos poucos, o Uruguai se impôs e passou a jogar no campo rival, mas também cedeu espaços em sua defesa para o contra-ataque.

Aos 32 minutos, a melhor chance dos uruguaios. Valverde pegou a bola no bico da área pela direita, se livrou da marcação e acertou o travessão do Canadá. O time se empolgou, foi para cima, mas acabou sendo punido pela ousadia.

Koné partiu com a bola dominada, não recebeu marcação e arriscou o chute. O goleiro Rochet espalmou para frente e Jonathan David, atento na jogada, só empurrou para o fundo da rede para fazer o gol da virada. Foi a vez de o Uruguai reagir e, com Suárez completando cruzamento, no minuto final dos acréscimos, o duelo voltou a ficar empatado em 2 a 2. Nos pênaltis, o Uruguai levou o terceiro lugar ao fazer 4 a 3 na disputa dos tiros livres.