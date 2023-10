Uruguai x Brasil: onde assistir, horário e escalação das equipes

A seleção brasileira entra em campo nesta terça-feira, às 21h, a fim de recuperar o prestígio perdido com o tropeço diante da Venezuela na rodada passada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O empate em Cuiabá encerrou uma sequência de adversários mais acessíveis para o Brasil. Até o fim do ano, os comandados de Fernando Diniz terão Uruguai, Colômbia e Argentina. Diante dos uruguaios, no Estádio Centenário de Montevidéu, os brasileiros medirão forças com um adversário que também precisa melhorar seus resultados.

A expectativa é que o Brasil tenha mais espaços para explorar e reencontrar o bom futebol. A seleção uruguaia buscou a igualdade por 2 a 2 com a Colômbia no apagar das luzes na última quinta-feira. Em casa, o time liderado pelo argentino Marcelo Bielsa tem a missão de conquistar sua segunda vitória nas Eliminatórias. Por isso, deve se lançar mais ao ataque para encerrar um longo tabu contra os brasileiros.

A última vez em que o Brasil perdeu para o Uruguai foi nas Eliminatórias da Copa de 2002. Na ocasião, em julho de 2001, a seleção brasileira foi derrotada por 1 a 0. Desde então, foram 12 duelos (incluindo Eliminatórias, Copa América, Copa das Confederações e amistosos), com sete vitórias do time verde-amarelo e cinco empates.

Uruguai e Brasil medem forças nesta terça em Montevidéu. Foto: Arte/ Estadão

A seleção brasileira aparece na segunda posição das Eliminatórias, com sete pontos, dois a menos que a atual campeão mundial, a Argentina. O Uruguai está em quarto lugar, com apenas quatro pontos somados. Seis países da América do Sul irão para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. O sétimo colocado ainda disputará a repescagem intercontinental.

QUANDO É O JOGO DO BRASIL? HORÁRIO, DATA E LOCAL

DATA : 17/10 (terça-feira).

: 17/10 (terça-feira). HORÁRIO : 21h (de Brasília).

: 21h (de Brasília). LOCAL: Estádio Centenário, em Montevidéu.

ONDE ASSISTIR AO JOGO BRASIL X URUGUAI

Globo

SporTV

ESCALAÇÕES DE BRASIL E URUGUAI

URUGUAI : Rochet; Nández; Ronald Araújo, Cáceres (Viña) e Piquerez (Mathías Oliveira); Ugarte, Valverde e De La Cruz; Cristian Oliveira (Pellistri), Maxi Araújo e Darwin Núñez. Técnico : Marcelo Bielsa.

: Rochet; Nández; Ronald Araújo, Cáceres (Viña) e Piquerez (Mathías Oliveira); Ugarte, Valverde e De La Cruz; Cristian Oliveira (Pellistri), Maxi Araújo e Darwin Núñez. : Marcelo Bielsa. BRASIL: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BRASIL E URUGUAI