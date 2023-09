Uruguai e Chile iniciam, nesta sexta-feira, a caminhada rumo a uma vaga para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México. A partida válida pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas acontece em Montevidéu, às 20h (horário de Brasília).

Em retrospecto, nos últimos cinco jogos, o Uruguai venceu 3 compromissos, com um empate e uma derrota. Já os chilenos têm um triunfo e quatro tropeços no mesmo período. Os astros Cavani e Suárez não estarão no time de Marcelo Bielsa. No entanto, do outro lado, o goleador Alexis Sánchez é presença praticamente garantida.

Uruguai x Chile: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Montevidéu, Uruguai.

: Montevidéu, Uruguai. ESTÁDIO : Estádio Centenário.

: Estádio Centenário. DATA : 08/09/2023.

: 08/09/2023. HORÁRIO: 20h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

SporTV 4 (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

URUGUAI - Rochet; Pumita Rodriguez, Sebastián Cáceres, Viña (Piquerez) e Mathias Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte e Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Maxi Gómez e Darwin Núñez. Técnico : Marcelo Bielsa.

- Rochet; Pumita Rodriguez, Sebastián Cáceres, Viña (Piquerez) e Mathias Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte e Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Maxi Gómez e Darwin Núñez. : Marcelo Bielsa. CHILE - Arias; Juan Delgado, Gary Medel, Guillermo Maripán e Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Diego Valdés, Charles Aránguiz e Arturo Vidal; Alexis Sánchez e Brereton. Técnico: Eduardo Berizzo.

ÚLTIMOS RESULTADOS: