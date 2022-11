Uruguai x Coreia do Sul: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

Uruguai e Coreia do Sul estreiam na Copa do Mundo nesta quinta-feira, 24, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan no Catar. A partida é válida pelo Grupo H, composto também por Portugual e Gana, que também se enfrentam nesta quinta. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Leia também Bélgica admite que ficou devendo futebol, mas comemora estreia na Copa com vitória sobre o Canadá

Duas vezes campeão do mundo, o Uruguai chega para a Copa do Mundo do Catar com uma mescla de gerações. Depois de 15 anos de Óscar Tabárez no comando, a seleção uruguaia é comandada por Diego Alonso desde dezembro de 2021.

O treinador levou para o mundial de 2022 jugadores como Fernando Muslera, Diego Godín, Martín Cáceres, Luis Suárez e Edinson Cavani, mas também Rochet, Olivera, Valverde, Nicolás de la Cruz, Pellistri e Darwin Núñez, que estreiam em mundiais com a camisa do Uruguai no Catar.

Arte Estadão

A Coreia do Sul aposta todas as suas fichas em Son. O atacante do Tottenham é o grande astro da seleção asiática e concentra as esperanças da seleção ter um desempenho melhor do que em 2018, quando caiu na primeira fase.

HORÁRIO E LOCAL

Continua após a publicidade

A partida entre Uruguai e Coreia do Sul acontece nesta segunda-feira, às 10h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

URUGUAI - Sergio Rochet; Guillermo Varela, Diego Godín, Josema Giménez e Mathías Olivera; Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Federico Valverde e Nicolás De la Cruz; Luis Suárez e Darwin Núñez. Técnico: Diego Alonso.

COREIA DO SUL - Kim Seung-gyu; Kim Tae-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae e Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Jeong Woo-yeong, Lee Jae-sung e Son Heung-min; Cho Gue-sung. Técnico: Paulo Bento.

QUEM APITA?

Continua após a publicidade

Árbitro: Clement Turpin (França)

Assistente 1: Nicolas Danos (França)

Assistente 2: Cyril Gringore (França)

Quarto árbitro: Istvan Kovacs (Romênia)

VAR: Jerome Brisard (FRA)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na última data Fifa para amistosos, em novembro, o Uruguai não realizou nenhum jogo. Em seus últimos amistosos, realizados em setembro, a equipe perdeu para o Irã, por 1 a 0, e venceu o Canadá, por 2 a 0.

Continua após a publicidade

Já a Coreia do Sul, nos dois últimos amistosos que realizou antes da Copa do Mundo do Catar, superou Camarões e Islândia, ambos por 1 a 0.