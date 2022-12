Uruguaios lamentam eliminação na primeira fase e reconhecem que ‘deram tudo que tinham em campo’

Parecia que tudo daria certo para o Uruguai na terceira rodada da Copa do Mundo. A poucos minutos do final, a Celeste vencia Gana, com dois gols de De Arrascaeta. Mas, a alegria uruguaia virou uma tristeza sem fim. Já nos acréscimos, chegou a notícia dando conta de que a Coreia do Sul tinha virado o jogo contra Portugal.

Até aquela altura, tudo parecia estar dando certo para a Celeste. Mas, os coreanos viraram seu jogo já nos acréscimos e transformaram a festa uruguaia em uma imensa tristeza. Sentado no banco de reservas, chorando, copiosamente, o atacante Luís Suárez, que tinha sido substituído, era o símbolo de uma seleção que ficou com suas mãos abanando.

Leia também Alex Telles deixa Brasil x Camarões chorando após sentir dores no joelho

“Demos tudo o que tínhamos para dar em campo”, disse o atacante Cavani. Revoltado com o árbitro alemão Daniel Siebert, que, segundo ele, teria prejudicado a equipe. Ao lado de Godín e Giménez, foi um dos jogadores que cercaram o juiz, na saída do campo.

Vitória por 2 a 0 não foi o suficiente para classificar a seleção para as oitavas de final Foto: REUTERS/John Sibley

Também irritado, o técnico uruguaio Diego Alonso fazia questão de exaltar o trabalho feito pelos seus jogadores.

“Fizeram tudo o que tinha de ser feito para estar na próxima fase, desde o futebol ao domínio do jogo, passando pelos gols e pelas situações criadas”, disse Alonso. “Mas, assim é o futebol: jogamos bem, fizemos dois gols, mas vamos para casa com gosto ruim”, disse o técnico uruguaio.

Os lamentos contra a arbitragem prosseguiram com o técnico uruguaio. “Não foi a primeira vez que fomos prejudicados”, disse Alonso. “No jogo contra Portugal, a Fifa nos disse que o pênalti que o originou, não aconteceu”.

Publicidade

Apesar de toda a sua tristeza, doze anos depois de virar herói nacional uruguaio com a ‘defesa’ que salvou a seleção na Copa do Mundo de 2010, Luis Suárez voltou a se destacar em um jogo contra a seleção africana. Foi graças a um chute dele, que o goleiro Zig rebateu, que De Arrascaeta marcou o primeiro gol dos sul-americanos.

Em noite iluminada, o camisa 10 do Uruguai marcou o segundo gol, minutos depois, novamente em um lance com participação de Suárez, que deu um passe preciso para o meia tocar por baixo do corpo do goleiro Ali Zigi, e sair fazendo a festa.

Além do camisa 10 do Flamengo, o jogo no estádio Al-Janoub teve um terceiro destaque uruguaio: o goleiro Sergio Rochet que conseguiu defender o pênalti de Gana, quando ainda estava 0 a 0.

Com tanta coisa dando certo, parecia que os uruguaios ficariam com a segunda vaga do Grupo H e se classificariam para jogar contra o Brasil. Mas, eis que a virada da Coreia do Sul, contra Portugal, mudou tudo. Com um gol a menos do que os sul-coreanos, eles foram eliminados . Apesar de mais uma vez se dar bem contra Gana, desta vez Luís Suárez chorou.