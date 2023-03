Vagner Mancini dá sua opinião sobre Abel Ferreira: ‘Insuportável, mas bom treinador’

Abel Ferreira continua dando o que falar pelo Brasil. Na noite desta terça-feira, Vagner Mancini foi questionado por um torcedor antes da partida do América-MG contra o Tocantinópolis pela Copa do Brasil e deu sua opinião sobre o treinador do Palmeiras.

“Ele é bom treinador. É insuportável, mas é bom treinador”, disse Mancini para um torcedor que estava no estádio antes do duelo entre as equipes.

Vagner Mancini opinou sobre Abel Ferreira nesta terça-feira durante o jogo do América-MG pela Copa do Brasil Foto: REUTERS/Carla Carniel

Abel Ferreira já elogiou Mancini

Diferentemente do que falou Mancini nesta terça-feira, Abel Ferreira já elogiou muito o comandante do América-MG. No confronto entre os dois times em julho de 2022, o treinador do Palmeiras valorizou o trabalho feito pelo treinador no time mineiro.

“Eu acho o Mancini um dos bons treinadores brasileiros. Se o clube der tempo para ele, assim como o Palmeiras me deu, a oportunidade que tive, seguramente o América terá resultados. Não é a primeira vez que jogo contra ele”, comentou o treinador português na oportunidade.

