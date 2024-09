Vai ter torcida do Corinthians contra o São Paulo em Brasília? Entenda o cenário

O clássico entre São Paulo e Corinthians será disputado somente com torcedores do tricolor paulista, mas bem que não poderia ser assim. Após a partida ser marcada para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o time do Parque São Jorge sondou a possibilidade de o confronto, cujo mando é do rival, ter torcida mista na arquibancada. Contudo, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) vetou o cenário.

Segundo apurou o Estadão, o presidente Augusto Melo, do Corinthians, foi quem entrou em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para avaliar a possibilidade da abertura de ingressos para o time alvinegro na partida, válida pela 28ª rodada do Brasileirão. Porém, antes mesmo de qualquer resposta, MPDTF já barrou a chance. O tricolor paulista também rechaçou a ideia de abrir espaço aos corintianos, citando o “princípio de reciprocidade”.

Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, será palco de São Paulo x Corinthians, pelo Brasileirão. Foto: Dida Sampaio/Estadão

PUBLICIDADE “O procurador distrital dos direitos do Cidadão e coordenador da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios do MPDFT, Eduardo Sabo, informou que o jogo São Paulo x Corinthians, que será realizado no Estádio Nacional de Brasília, será torcida única porque a disputa Corinthians x São Paulo, que ocorreu em São Paulo, foi com torcida do Corinthians, com o mando de campo do Corinthians e 90 minutos de partida. Agora, como o mando de campo será do São Paulo, torcida única será desse time e da mesma forma 90 minutos de jogo”, informou o órgão à reportagem. O MPDFT afirma ainda que segue a postura adotada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP). A disputa no Distrito Federal será nos moldes da realizada no Estado paulista sob pena de ferir o critério técnico da competição e também “em respeito aos torcedores de ambos os times”.

Em 2012, uma briga entre uniformizadas de Palmeiras e Corinthians na Avenida Inajar de Souza, na zona norte da capital, terminou com dois mortos, André Alves Lezo e Guilherme Vinicius Jovanelli Moreira. O caso foi o estopim para novos episódios de violência envolvendo organizadas. Em 2016, o MPSP solicitou à Federação Paulista de Futebol a realização de clássicos sem torcida visitante.

O Estadão entrou em contato com a Arena BRB e a Secretaria de Segurança Pública do DF para questionar medidas de segurança para evitar a possível entrada de corintianos no Mané Garrincha, mas não obteve resposta.

Por que Brasília?

O São Paulo vai ficar impossibilitado de mandar partidas no MorumBis porque o estádio será palco de seis apresentações do cantor americano Bruno Mars. O artista fará apresentações nos dias 4, 5, 8, 9, 12 e 13 de outubro, datas que coincidem com os jogos contra Corinthians, em 29 de setembro, e Vasco, em 20 de outubro.

Levando em consideração a próxima Data Fifa, marcada para acontecer entre 7 e 15 de outubro, a equipe tricolor vai ficar 48 dias sem atuar na própria casa. Assim, o próximo jogo do São Paulo no MorumBis será apenas em 13 de novembro, contra o Athletico-PR, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Em 2023, o São Paulo assinou um contrato com a produtora Live Nation para a realização de 20 shows no MorumBis até 2025. Na esteira da negociação, a diretoria fechou um acordo com a Arena BRB, administradora do Mané Garrincha, para mandar as partidas no estádio, em Brasília, até o fim de 2025, quando não pudesse mandar jogos como mandante na capital paulista.