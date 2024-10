Valdivia, ex-Palmeiras, é denunciado pela segunda vez por crime sexual no Chile

Valdivia está detido preventivamente por 90 dias, período de duração da investigação, após ter sido denunciado por uma tatuadora de ter cometido crimes sexuais. O ex-jogador negou a acusação e afirmou que manteve relação consentida com uma mulher adulta.

O chileno teria se encontrado com a mulher no último domingo, em um restaurante peruano em Santiago. Em seu depoimento, a suposta vítima afirmou não se lembrar de nada após consumir bebidas alcoólicas no local e, no dia seguinte, ao entrar em contato com Valdivia, foi informada que eles tiveram relações sexuais.