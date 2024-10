Valdivia, ex-Palmeiras, é detido após denúncia por crime sexual

O ex-jogador da seleção chilena Jorge Valdivia, que defendeu a seleção de seu país, Colo Colo e Palmeiras, foi detido na manhã desta terça-feira, 22, em Santiago, no Chile, por uma denúncia contra ele “por crime sexual”, informou o Ministério Público do Chile.

“Confirmamos que Jorge Valdivia será formalizado (...). Atualmente, ele está detido”, informou o MP chileno, sem revelar o crime pelo qual será acusado na tarde desta terça-feira.

Chileno Jorge Valdivia, ex-Palmeiras, foi detido por denúncia de crime sexual. Foto: Clayton de Souza/Estadão

PUBLICIDADE Antes, uma fonte do MP já havia afirmado que foi apresentada uma “denúncia por crime sexual” contra o ex-jogador. O ex-jogador de 41 anos afirmou em um comunicado que nega “de modo veemente ter agredido sexualmente qualquer pessoa”. Ele afirmou que manteve “uma relação consensual com uma mulher adulta” e que vai colaborar com o Ministério Público para esclarecer os fatos.

Jorge Valdivia, que integrou a chamada ‘Geração Dourada’, que levou o Chile a conquistar a Copa América de 2015 e edição Centenário do torneio em 2016, jogou no Colo Colo, Palmeiras, no Al-Ain e Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos; Monarcas, Maztlán e Necaxa, do México; e Rayo Vallecano, da Espanha, entre outros.

Valdivia, que se aposentou do futebol profissional em julho de 2022, tem trabalhado como comentarista esportivo.