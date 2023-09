Vale tudo: xamãs peruanos fazem ritual para ‘neutralizar’ Neymar antes de partida contra o Brasil

Com espadas, amuletos e um boneco de pano, dez xamãs peruanos realizaram um ritual para “neutralizar” o atacante brasileiro Neymar, que vai liderar o ataque da seleção brasileira contra o Peru nesta terça-feira, em Lima, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a partir das 23h de Brasília.

Vestindo tradicionais trajes coloridos de lã, os dez indígenas das montanhas, da selva e do litoral do Peru rezaram o ‘Tayta Inti’ (Pai Sol) e lançaram feitiços a favor da seleção do seu país. “Neutralizamos Neymar amarrando seus pés. Nós o amarramos para que ele não tenha físico, não corra e não jogue bem”, disse à AFP o xamã Félix Rondán. O Peru empatou na estreia das Eliminatórias com o Paraguai fora de casa. Diante da seleção brasileira, faz seu primeiro jogo diante de sua gente. Com o aumento do número de vagas para a Copa de 2026, de 32 para 48, o Peru tem esperança de se classificar nas Eliminatórias.

Xamãs peruanos tomam ayahuasca e fazem ritual para ajudar a seleção peruana contra o Brasil. Foto: Martin Mejia/ AP

Um colorido altar foi erguido ao lado do Estádio Nacional de Lima, onde será o jogo, com amuletos, espadas, bandeiras e fotografias dos jogadores de ambas as seleções. Os xamãs usaram um boneco de pano marrom sobre uma foto de Neymar, amarrando sua perna esquerda e colocando uma espada sobre a direita.

Mas o que é um xamã? Nas sociedades que apresentam formas de ritualismo mágico-religioso, xamã é o indivíduo escolhido pela comunidade para a função sacerdotal ao qual se atribui o dom de invocar, controlar ou incorporar espíritos, que favoreceriam os seus poderes de exorcismo, adivinhação, cura ou magia.

“Fizemos um ritual especial para que sua mente (a de Neymar) fique turva e não possa alcançar o que está buscando, que são os gols”, declarou o xamã Walter Alarcón, enquanto fazia um feitiço para anular a eficácia do inimigo comandado por Fernando Diniz.

Os indígenas também colocaram plantas com espinhos e conchas do mar nas fotografias de Richarlison, Casemiro e do próprio técnico brasileiro. Os xamãs seguravam uma bola de futebol e uma camisa com o número 9, do atacante e artilheiro peruano Paolo Guerrero.

Indígenas peruanos montam altar para rezar pela seleção do País e jogar feitiço contra o Brasil. Foto: Martin Mejia/AP

“O Peru vai ter um resultado favorável, vemos um empate. O jogo será difícil”, disse Alarcón.“Fizemos o ritual prévio tomando ayahuasca”, acrescentou o xamã. A ayahuasca é uma bebida tradicional da Amazônia, extraída de um cipó de mesmo nome, também conhecido como “corda dos espíritos”, que produz efeitos alucinógenos.

Além de Neymar, os jogadores Casemiro, Richarlison e Fernando Diniz foram alvos das rezas de xamãs. Foto: Martin Mejia/AP

O Brasil abriu as Eliminatórias com vitória de 5 a 1 diante da Bolívia em Belém. O Peru soma um ponto após empatar com o Paraguai na primeira rodada. / AFP