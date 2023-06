Valencia acusa Rodrygo de mentir em caso de racismo de Vini Jr. e exige retratação do atacante

O Valencia emitiu comunicado oficial nesta quinta-feira exigindo que Rodrygo se retrate após dizer que o “estádio inteiro” do clube, o Mestalla, chamou Vinícius Júnior de “macaco” em polêmica partida contra o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. A fala do atacante aconteceu em entrevista coletiva pela seleção brasileira nesta semana.

“É bom falar isso do país, muita gente fica falando que a Espanha é racista. Eu vivo aqui, não acredito que a Espanha seja racista, acho que o racismo está no mundo inteiro e pode ter pessoas racistas, mas a Espanha em si não é racista. Eu estava ali dentro do campo, eu ouvi o estádio inteiro chamando ‘mono’”, afirmou o atacante. “Eu acompanhei ali de perto. Como eu falei, também acontece comigo, eu sou negro também, como o Vini.”

Em nota, o Valencia afirmou que as falas de Rodrygo ferem a imagem da torcida do clube. Além disso, afirma que Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, chegou a afirmar que o estádio inteiro do Valencia teria atacado Vini Jr., mas retificou as palavras depois do jogo. O clube cita “medidas legais” para lidar com as “falsas declarações” de Rodrygo sobre a torcida valenciana.

Rodrygo defendeu que a Espanha não é um país racista em coletiva da seleção brasileira nesta semana. Foto: Enric Fontcuberta/EFE

“Tais declarações são mentiras graves que contribuem para estigmatizar uma torcida exemplar como o Valencia CF de uma forma totalmente injusta”, afirmou o clube por meio de nota. Queremos ratificar nossa mais forte condenação a qualquer tipo de racismo ou violência e demonstramos isso com a expulsão perpétua dos três torcedores envolvidos neste lamentável incidente. Não restam dúvidas da nossa luta e empenho para erradicar este flagelo social.”

Ainda nesta quinta-feira, Rodrygo voltou atrás nas declarações e pediu desculpas ao Valencia. Segundo o jogador, ele defende que a Espanha não é um país racista, mas teria se referido àqueles que, no estádio, xingaram Vini Jr.

Confira a nota do Valencia na íntegra

O Valencia CF lamenta e nega categoricamente as falsas declarações feitas pelo jogador Rodrygo Goes, nas quais afirma que todo o nosso estádio e torcedores proferiram cânticos racistas.

Tais declarações são mentiras graves que contribuem para estigmatizar uma torcida exemplar como o Valencia CF de uma forma totalmente injusta.

Assim como seu treinador, Carlo Ancelotti, que corrigiu suas palavras após o jogo, pedimos a Rodrygo Goes que também corrija essas falsidades. O Valencia CF reserva-se o direito de tomar as medidas legais pertinentes para defender a honra de nosso clube e torcedores. Os jogadores de futebol também devem ser rigorosos e responsáveis ao fazer declarações.

Da mesma forma, e mais uma vez, queremos ratificar nossa mais forte condenação a qualquer tipo de racismo ou violência e demonstramos isso com a expulsão perpétua dos três torcedores envolvidos neste lamentável incidente. Não restam dúvidas da nossa luta e empenho para erradicar este flagelo social.

Mais uma vez, pedimos o maior respeito aos nossos fãs e que não sejam atacados com informações falsas e boatos.”

Confira a nota de Rodrygo na íntegra

Tenho máximo respeito pela torcida e pelo Valencia CF. Na mesma coletiva de imprensa em que ressaltei que a Espanha não deve ser considerada uma nação racista, me referi àquelas pessoas do estádio que cometeram racismo contra o Vini. Em nenhum momento a todos os torcedores.

Entendo o futebol como uma atividade que prioriza o jogo, a alegria, o respeito e o espírito esportivo, servindo como palco para divulgar exemplos de bons valores, amizade, companheirismo e convivência pacífica.

Estou aqui com minha Seleção para lutar contra o racismo. É o momento de acabar com isso. Com esta chaga. Não bastam palavras. São necessárias ações.

Chega de racismo.