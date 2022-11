Valencia está confiante em reforçar o Equador para o duelo com Senegal na Copa

Publicidade

Depois de deixar a partida com a Holanda na maca por conta de uma lesão no joelho, o atacante Enner Valencia disse estar confiante em reforçar a seleção equatoriana no último compromisso pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar. O duelo vai ser diante de Senegal nesta terça-feira.

Leia também Luis Enrique presta homenagem à filha morta em 2019 antes de duelo com a Alemanha na Copa

“Estou bem da contusão no joelho e espero chegar recuperado para seguir ajudando a equipe”, garantiu o jogador que marcou três vezes nas duas partidas que fez até aqui no torneio.

Com uma lesão no joelho, o atacante Enner Valencia saiu de campo em uma maca na partida entre Equador e Holanda. Foto: Antonio Lacerda/EFE

A contusão de Valência causou preocupação pelo fato de o atleta ter deixado o campo chorando. Examinado pelos médicos da seleção, o experiente atacante iniciou tratamento intensivo ainda no campo. Os exames indicaram uma leve entorse e ele vem sendo preservado nas atividades de campo.

A boa evolução no quadro clínico de Valencia fez o auxiliar técnico Manolo Illescas dar um parecer positivo sobre o retorno do atleta. A única baixa do Equador para o confronto com Senegal vai ser Jhegson Méndez. Ele recebeu o segundo amarelo contra os holandeses e cumpre suspensão automática.

A situação do Grupo A do Mundial está embolada e apresenta três equipes brigando por duas vagas. Holanda e Equador somam quatro pontos. Senegal tem uma vitória e uma derrota e aparece em terceiro lugar na chave. Sem pontuar na competição em duas rodadas, o Catar apenas cumpre tabela nesta terceira rodada.